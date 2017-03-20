Минздрав займется развитием службы крови

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Главная / Новости медицины и фармации
21.04.2017 11:47
Минздрав займется развитием службы кровиМинистерство здравоохранения РФ готовит стратегию по развитию службы крови, основной задачей которой будет организация отечественного производства препаратов крови, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Министр отметила, что сегодня только 10% препаратов крови выпускаются в России. Для развития производства данных препаратов необходимо расширение программ донорства плазмы, добавила она. Для этого необходимо развитие и поддержание безвозмездного донорства в стране.
«За прошлый год у нас число доноров превысило 1,4 млн доноров за 2016 год. Безвозмездных из них 98%», - приводит ТАСС слова Скворцовой. Она подчеркнула, что за три года в 16 раз выросло число доноров, сдающий не цельную кровь, а ее компоненты. По данным Минздрава, за три года число платных доноров сократилось в три раза, в настоящее время треть регионов РФ полностью перешли на безвозмездное донорство.
В этом году Минздрав на закупку препаратов крови потратил 6 млрд рублей. Препараты крови необходимы для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови. В России такие медикаменты практически не производятся, рассказала Марьям Хубиева, генеральный директор компании «Нацимбио» - единственного поставщика препаратов крови в 2017 году.
Ключевые слова: донорство крови, Вероника Скворцова, служба крови
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