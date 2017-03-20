Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

21.04.2017 11:47

Минздрав займется развитием службы крови

Министерство здравоохранения РФ готовит стратегию по развитию службы крови, основной задачей которой будет организация отечественного производства препаратов крови, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Министр отметила, что сегодня только 10% препаратов крови выпускаются в России. Для развития производства данных препаратов необходимо расширение программ донорства плазмы, добавила она. Для этого необходимо развитие и поддержание безвозмездного донорства в стране.

«За прошлый год у нас число доноров превысило 1,4 млн доноров за 2016 год. Безвозмездных из них 98%», - приводит ТАСС слова Скворцовой. Она подчеркнула, что за три года в 16 раз выросло число доноров, сдающий не цельную кровь, а ее компоненты. По данным Минздрава, за три года число платных доноров сократилось в три раза, в настоящее время треть регионов РФ полностью перешли на безвозмездное донорство.

В этом году Минздрав на закупку препаратов крови потратил 6 млрд рублей. Препараты крови необходимы для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови. В России такие медикаменты практически не производятся, рассказала Марьям Хубиева, генеральный директор компании «Нацимбио» - единственного поставщика препаратов крови в 2017 году. 

Ключевые слова: донорство крови, Вероника Скворцова, служба крови


Последние новости

21.04.2017 11:47

Минздрав займется развитием службы крови

Минздрав стратегию по развитию службы крови. Главной задачей службы станет развитие донорства плазмы и расширение отечественного производства препаратов крови.

21.04.2017 10:36

Правительство повысило доступность орфанных препаратов для регионов

Теперь медицинским организация, не имеющим лицензии на фармацевтическую деятельность, будет разрешено закупать орфанные лекарственные препараты.

20.04.2017 17:43

Больше половины лекарств в России стоят меньше 100 рублей

В прошлом году доля медикаментов стоимостью до 100 рублей составила 56% в натуральном выражении. Этот же показатель в денежном выражении оценивается в 9%. В целом на российском рынке реализуется лекарственных препаратов данной ценовой категории на 101 млрд рублей, что составляет около 2,9 млрд упаковок.

20.04.2017 16:33

Verily намерена изучить процессы развития заболеваний

Компания Verily Life Sciences, ранее известная как Google life sciences, в течение 4 лет будет изучать механизмы развития заболеваний у здоровых людей.

20.04.2017 15:05

«Нацимбио» на 20% увеличит объем поставок вакцин в регионы

«Нацимбио» в 2017 году поставит в регионы РФ более 120,5 млн доз вакцин для нацкалендаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks