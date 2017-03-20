Правительство повысило доступность орфанных препаратов для регионов

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Главная / Новости медицины и фармации
21.04.2017 10:36
Правительство повысило доступность орфанных препаратов для регионовДмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в порядок закупок лекарств для лечения редких заболеваний. Теперь медицинским организация, не имеющим лицензии на фармацевтическую деятельность, будет разрешено закупать орфанные лекарственные препараты. Соответствующий документ представлен на сайте кабинета министров.
«Устанавливается возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность», - говорится в сообщении правительства.
Внесенные изменения будут способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, повысит доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах, подчеркивают в кабинете министров.
Ключевые слова: Правительство РФ, лекарственное обеспечение, орфанные препараты
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