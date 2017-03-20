Правительство повысило доступность орфанных препаратов для регионов Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в порядок закупок лекарств для лечения редких заболеваний. Теперь медицинским организация, не имеющим лицензии на фармацевтическую деятельность, будет разрешено закупать орфанные лекарственные препараты. Соответствующий



«Устанавливается возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность», - говорится в сообщении правительства.



Внесенные изменения будут способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, повысит доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах, подчеркивают в кабинете министров.



Ключевые слова: лекарственное обеспечение, орфанные препараты Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в порядок закупок лекарств для лечения редких заболеваний. Теперь медицинским организация, не имеющим лицензии на фармацевтическую деятельность, будет разрешено закупать орфанные лекарственные препараты. Соответствующий документ представлен на сайте кабинета министров.«Устанавливается возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность», - говорится в сообщении правительства.Внесенные изменения будут способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, повысит доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах, подчеркивают в кабинете министров.Ключевые слова: Правительство РФ









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Правительство повысило доступность орфанных препаратов для регионов

Теперь медицинским организация, не имеющим лицензии на фармацевтическую деятельность, будет разрешено закупать орфанные лекарственные препараты.

Больше половины лекарств в России стоят меньше 100 рублей

В прошлом году доля медикаментов стоимостью до 100 рублей составила 56% в натуральном выражении. Этот же показатель в денежном выражении оценивается в 9%. В целом на российском рынке реализуется лекарственных препаратов данной ценовой категории на 101 млрд рублей, что составляет около 2,9 млрд упаковок.

Verily намерена изучить процессы развития заболеваний Компания Verily Life Sciences, ранее известная как Google life sciences, в течение 4 лет будет изучать механизмы развития заболеваний у здоровых людей.