Больше половины лекарств в России стоят меньше 100 рублей В 2016 году доля лекарственных препаратов со стоимостью до 100 рублей составила 56% в натуральном выражении, тот же показатель в рублях составил 9%, свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в Remedium.



В целом на российском рынке реализуется лекарственных препаратов данной ценовой категории на 101 млрд рублей, что составляет около 2,9 млрд упаковок.



Согласно информации аналитической компании, на рынке обращается порядка 5700 наименований лекарств с ценой до 100 рублей, которые складываются в 1 650 брендов и производятся около 710 производителями, из них отечественных компаний порядка 420.



Максимальный объем реализации лекарств с ценой до 100 рублей приходится на розничный сегмент. Потребитель покупает таких препаратов на сумму 78 млрд рублей, то есть около 2,2 млрд упаковок. Доля таких препаратов в аптечных продажах составляет 10% в рублях и 53% в натуральном выражении.



В госпитальном секторе закупается около 75% упаковок лекарств с такой ценой. Для льготного лекарственного отпуска доля ниже – около 44%.



«Динамика продаж препаратов с ценой до 100 рублей заметно ниже рынка. Так, в 2016 году в упаковках произошло сокращение продаж на 4%, тогда как рынок в целом в натуральном выражении остался на уровне 2015 года. В стоимостном выражении динамика данного ценового сегмента была на уровне -1%, рынок в целом вырос больше чем на 6%», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Ключевые слова: DSM Group В 2016 году доля лекарственных препаратов со стоимостью до 100 рублей составила 56% в натуральном выражении, тот же показатель в рублях составил 9%, свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в Remedium.В целом на российском рынке реализуется лекарственных препаратов данной ценовой категории на 101 млрд рублей, что составляет около 2,9 млрд упаковок.Согласно информации аналитической компании, на рынке обращается порядка 5700 наименований лекарств с ценой до 100 рублей, которые складываются в 1 650 брендов и производятся около 710 производителями, из них отечественных компаний порядка 420.Максимальный объем реализации лекарств с ценой до 100 рублей приходится на розничный сегмент. Потребитель покупает таких препаратов на сумму 78 млрд рублей, то есть около 2,2 млрд упаковок. Доля таких препаратов в аптечных продажах составляет 10% в рублях и 53% в натуральном выражении.В госпитальном секторе закупается около 75% упаковок лекарств с такой ценой. Для льготного лекарственного отпуска доля ниже – около 44%.«Динамика продаж препаратов с ценой до 100 рублей заметно ниже рынка. Так, в 2016 году в упаковках произошло сокращение продаж на 4%, тогда как рынок в целом в натуральном выражении остался на уровне 2015 года. В стоимостном выражении динамика данного ценового сегмента была на уровне -1%, рынок в целом вырос больше чем на 6%», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Ключевые слова: Фармрынок РФ









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Больше половины лекарств в России стоят меньше 100 рублей

В прошлом году доля медикаментов стоимостью до 100 рублей составила 56% в натуральном выражении. Этот же показатель в денежном выражении оценивается в 9%. В целом на российском рынке реализуется лекарственных препаратов данной ценовой категории на 101 млрд рублей, что составляет около 2,9 млрд упаковок.

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