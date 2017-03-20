Verily намерена изучить процессы развития заболеваний Компания Verily Life Sciences, ранее известная как Google life sciences, вместе с Университетом Дьюка и медицинским центром Стэнфордского университета проведут исследование, чтобы выяснить механизм развития заболеваний у здоровых людей. В 4-летнем исследовании примут участие 10 тыс. человек, информирует



Организаторы исследования планируют, что данная работа поможет выработать новые методы предотвращения развития различных заболеваний, а также лучше распознавать первые признаки патологии.



В рамках инициативы будут собираться биологические образцы (в частности кровь и слюна), а также медицинские данные об участниках, показатели функции сердца, данные о физической активности. Помимо этого участники должны будут пройти ряд медицинских осмотров, тестирований и опросов.



Ключевые слова: Компания Verily Life Sciences, ранее известная как Google life sciences, вместе с Университетом Дьюка и медицинским центром Стэнфордского университета проведут исследование, чтобы выяснить механизм развития заболеваний у здоровых людей. В 4-летнем исследовании примут участие 10 тыс. человек, информирует Reuters Организаторы исследования планируют, что данная работа поможет выработать новые методы предотвращения развития различных заболеваний, а также лучше распознавать первые признаки патологии.В рамках инициативы будут собираться биологические образцы (в частности кровь и слюна), а также медицинские данные об участниках, показатели функции сердца, данные о физической активности. Помимо этого участники должны будут пройти ряд медицинских осмотров, тестирований и опросов.Ключевые слова: Verily









Последние новости



Verily намерена изучить процессы развития заболеваний Компания Verily Life Sciences, ранее известная как Google life sciences, в течение 4 лет будет изучать механизмы развития заболеваний у здоровых людей.

«Нацимбио» на 20% увеличит объем поставок вакцин в регионы «Нацимбио» в 2017 году поставит в регионы РФ более 120,5 млн доз вакцин для нацкалендаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Велипариб не смог доказать эффективность в терапии НМРЛ и РМЖ

Компания AbbVie не смогла получить свидетельства эффективности противоопухолевого препарата велипариба в клинических исследованиях при участии пациентов с НМРЛ и трижды негативным раком молочной железы.

В Госдуму внесен законопроект об упрощении госзакупок лекарств Группа депутатов от «Единой России» внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об упрощении государственных закупок медикаментов для лечения онкологических заболеваний.