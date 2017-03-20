Verily намерена изучить процессы развития заболеваний

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Главная / Новости медицины и фармации
20.04.2017 16:33
Verily намерена изучить процессы развития заболеванийКомпания Verily Life Sciences, ранее известная как Google life sciences, вместе с Университетом Дьюка и медицинским центром Стэнфордского университета проведут исследование, чтобы выяснить механизм развития заболеваний у здоровых людей. В 4-летнем исследовании примут участие 10 тыс. человек, информирует Reuters.
Организаторы исследования планируют, что данная работа поможет выработать новые методы предотвращения развития различных заболеваний, а также лучше распознавать первые признаки патологии.
В рамках инициативы будут собираться биологические образцы (в частности кровь и слюна), а также медицинские данные об участниках, показатели функции сердца, данные о физической активности. Помимо этого участники должны будут пройти ряд медицинских осмотров, тестирований и опросов.
Ключевые слова: Verily
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