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 Главная / Новости медицины и фармации

20.04.2017 15:39

III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи»

С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи». Это одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющее широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью мероприятия является консолидация сил медицинского сообщества для обмена последней профессиональной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний.

Форум отличается мультидисциплинарной направленностью, интерактивным форматом и высоким уровнем приглашенных спикеров. В работе мероприятия принимают участие химиотерапевты, специалисты лучевой диагностики и терапии (в т.ч. врачи-рентгенологи, врачи КТ, МРТ, ультразвуковой диагностики), патоморфологи, генетики, иммунологи, маммологи, хирурги, эндокринологи, гинекологи, урологи, специалисты паллиативной помощи и реабилитации, специалисты клинико-диагностических и молекулярно-генетических лабораторий, специалисты фармацевтических компаний и другие. В общей сложности ожидается свыше 3000 специалистов.

Программа «Белых Ночей» включает в себя самые различные форматы обсуждения актуальных вопросов онкологии. В 2017 году Вас ожидает:
•    проведение онлайн-трансляций;
•    аккредитация в системе НМО;
•    более 10 мастер-классов;
•    более 30 международных экспертов;
•    более 90 экспонентов;
•    более 150 научных докладов;
•    участники более чем из 200 городов и 40 стран;
•    свыше 13 сателлитных симпозиумов.

Важно отметить, что III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи» проходит в год 90-летия НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, который по праву считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медицинским учреждением страны. НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова уже 90 лет продвигает идею, которой соответствует и проведение Форума – «Мы создаем современную медицину!».

Приглашаем Вас объединить научный потенциал всех врачей-онкологов мира для создания современных методик скрининга, диагностики, лечения онкологических заболеваний.

Ключевые темы Форума:

•    Рак молочной железы – метастатический;
•    Рак молочной железы - локальный, местно-распространенный, адъювантный;
•    Профилактика рака, наследственность и эпидемиология;
•    Опухоли центральной нервной системы;
•    Терапия развития - клиническая фармакология и экспериментальная терапия;
•    Терапия развития – иммунотерапия;
•    Гастроинтестинальный рак (колоректальный);
•    Гастроинтестинальный рак (неколоректальный);
•    Рак мочеполовой системы (непростатический);
•    Рак мочеполовой системы (простатический);
•    Онкогинекология;
•    Саркома;
•    Опухоли головы и шеи;
•    Медицинские услуги и качество медицинской помощи;
•    Онкогематологические заболевания - лейкоз, миелодиспластический синдром и аллотрансплантат;
•    Онкогематологические заболевания - лимфома и хроническая лимфоцитарная лимфома;
•    Онкогематологические заболевания - плазмоклеточная дискразия;
•    Рак легких - немелкоклеточный местно-распространенный/мелкоклеточный/онкологические заболевания органов грудной клетки;
•    Рак легких - немелкоклеточный метастатический;
•    Пациент и уход за ним;
•    Детская онкология;
•    Биология рака.

Подробная информация о Форуме: www.forum-onco.ru
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская.
По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:
Ульяна Шапошникова
Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 143
e-mail: forum-onco@ctogroup.ru


Ключевые слова: анонс


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