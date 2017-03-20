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Главная / Новости медицины и фармации
20.04.2017 15:05
«Нацимбио» на 20% увеличит объем поставок вакцин в регионы«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.
В «Нацимбио» отметили, что количество вакцин для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 также увеличится по сравнению с предыдущим периодом – к поставке планируются 58,5 млн доз.
По условиям заключенных с Минздравом России государственных контрактов до конца ноября 2017 года «Нацимбио» обеспечит медучреждения страны препаратами для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В, коклюша, туберкулеза, кори, паротита, краснухи и гриппа.
Для обеспечения объема госзаказа «Нацимбио» работает с отечественными фармкомпаниями, производящими лекарственные препараты на всех стадиях технологического процесса на территории страны. В рамках модели производственной кооперации холдинг поставит препараты семи компаний: «Биннофарм», «Комбиотех», «МБА-групп», «Медгамал», «СПбНИИВС» и входящих в холдинг предприятий – «Микроген» и «Форт».
Ключевые слова: Нацимбио, Национальный календарь профилактических прививок
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