«Нацимбио» на 20% увеличит объем поставок вакцин в регионы «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.



В «Нацимбио» отметили, что количество вакцин для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 также увеличится по сравнению с предыдущим периодом – к поставке планируются 58,5 млн доз.



По условиям заключенных с Минздравом России государственных контрактов до конца ноября 2017 года «Нацимбио» обеспечит медучреждения страны препаратами для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В, коклюша, туберкулеза, кори, паротита, краснухи и гриппа.



Для обеспечения объема госзаказа «Нацимбио» работает с отечественными фармкомпаниями, производящими лекарственные препараты на всех стадиях технологического процесса на территории страны. В рамках модели производственной кооперации холдинг поставит препараты семи компаний: «Биннофарм», «Комбиотех», «МБА-групп», «Медгамал», «СПбНИИВС» и входящих в холдинг предприятий – «Микроген» и «Форт».



Ключевые слова: Национальный календарь профилактических прививок «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.В «Нацимбио» отметили, что количество вакцин для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 также увеличится по сравнению с предыдущим периодом – к поставке планируются 58,5 млн доз.По условиям заключенных с Минздравом России государственных контрактов до конца ноября 2017 года «Нацимбио» обеспечит медучреждения страны препаратами для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В, коклюша, туберкулеза, кори, паротита, краснухи и гриппа.Для обеспечения объема госзаказа «Нацимбио» работает с отечественными фармкомпаниями, производящими лекарственные препараты на всех стадиях технологического процесса на территории страны. В рамках модели производственной кооперации холдинг поставит препараты семи компаний: «Биннофарм», «Комбиотех», «МБА-групп», «Медгамал», «СПбНИИВС» и входящих в холдинг предприятий – «Микроген» и «Форт».Ключевые слова: Нацимбио









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«Нацимбио» на 20% увеличит объем поставок вакцин в регионы «Нацимбио» в 2017 году поставит в регионы РФ более 120,5 млн доз вакцин для нацкалендаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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