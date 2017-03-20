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 Главная / Новости медицины и фармации

20.04.2017 13:29

Велипариб не смог доказать эффективность в терапии НМРЛ и РМЖ

Экспериментальный противоопухолевый препарат компании AbbVie велипариб (veliparib) не смог достигнуть первичных конечных точек клинических исследований III фазы. В рамках КИ оценивалась эффективность велипариба в комбинации с химиотерапией в лечении немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) и трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ), пишет Reuters.

В одном из испытаний исследуемая комбинация ЛС не продемонстрировала значимого повышения показателей выживаемости среди курящих пациентов с НМРЛ. Во втором исследовании оценивалась эффективность экспериментального ЛС против ТНРМЖ на ранней стадии развития, однако в рамках КИ не была достигнута полная морфологическая ремиссия.

Велипариб относится к классу ингибиторов PARP - ферментов репарации разрушенной ДНК. Этот фермент играет многофункциональную роль во многих клеточных процессах, включая репликацию ДНК, репарацию, рекомбинацию, генную транскрипцию, клеточную пролиферацию и гибель. Ингибиторы PARP способны повреждать опухолевые клетки. В настоящее время на рынке представлен только два препарата из класса PARP-ингибиторов – олапариб (компании AstraZeneca) и нирапариб (Tesaro).

Ключевые слова: AbbVie, онкология, клинические исследования


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