В Госдуму внесен законопроект об упрощении госзакупок лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
20.04.2017 11:49
В Госдуму внесен законопроект об упрощении госзакупок лекарствДепутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект, направленный на упрощение государственных закупок медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных парламента, информирует ТАСС.
Авторы законопроекта отметили, что существующие стандартные процедуры закупок носят достаточно длительный, плановый характер, при этом в медицинской практике часто возникают ситуации, когда для пациента необходимо срочно закупить конкретный лекарственный препарат.
«В больницы поступают пациенты, которым назначены лекарственные препараты, стоимость даже одной упаковки которых превышает 200 тыс. рублей. Таким образом, осуществить закупку по прямому договору в течение одного дня (закупка у единственного поставщика) не представляется возможным. В итоге онкологические больные вынуждены ждать необходимое срочное лечение длительное время», - говорится в пояснительной записке.
Для упрощения госзакупок лекарств для онкобольных законопроектом предлагается увеличить с 200 тыс. до 600 тыс. рублей сумму, при которой закупка медицинских препаратов может осуществляться у единственного поставщика. Соответствующие изменения предусматриваются в 44 федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае поддержки документа со стороны законодателей, его положения вступят в силу со дня официального опубликования.
Ключевые слова: Госдума, госзакупки, законопроектная деятельность
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