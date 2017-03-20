«НоваМедика» открыла технологический центр в Москве

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Главная / Новости медицины и фармации
20.04.2017 10:58
«НоваМедика» открыла технологический центр в МосквеВ технополисе «Москва» фармацевтическая компания «НоваМедика» запустила новый технологический центр. В торжественной церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщает Regnum.
Собянин подчеркнул, что «НоваМедика» с нуля создала новую фармацевтическую фабрику полного цикла, включающую исследовательскую лабораторию и производственные линии для выпуска десятков наименований лекарств. По его словам, сейчас в городе реализуется сразу несколько проектов модернизации существующих предприятий и создания новых производств фармацевтической отрасли.
«Компания «НовоМедика» заточена на производство инновационных фармацевтических средств. И что самое главное здесь — на базе этого центра будут вестись российские разработки инновационных лекарственных препаратов», — заявил председатель правления Роснано Анатолий Чубайс.
Общая площадь технологического центра «НоваМедика» составляет около 1,5 тыс. кв. метров. На предприятии работают лаборатории и производственные участки с новейшим оборудованием. Главной задачей центра является разработка новейших лекарственных средств. Ожидается, что к 2022 году научный центр запустит производство 15 фармпрепаратов.
Ключевые слова: НоваМедика, Москва
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