В России появился первый тренинг-центр МЕДСИ-Philips для врачей

Группа компаний «Медси», крупнейшая в России федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, и компания Philips, мировой лидер в производстве решений для здравоохранения, создали на базе одного из самых современных многопрофильных медицинских центров Москвы – Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне – тренинг-центр для развития компетенций медицинских специалистов.



Врачи, рентгенлаборанты и руководители медицинских организаций смогут получить новые знания для решения сложных медицинских задач и усовершенствовать практические навыки работы с помощью современного оборудования и профессиональных рабочих станций.



«Компания Philips понимает всю важность повышения профессиональной квалификации и непрерывного обучения врачей. Современные технологии меняются с рекордной скоростью, поэтому медицинским специалистам важно на регулярной основе обновлять практические навыки работы с оборудованием, – подчеркивает Арман Воскерчян, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Участие в программах тренинг-центра позволит улучшить качество заботы о пациентах на всех этапах континуума здоровья – от профилактики и диагностики до лечения и ухода на дому. Мы уверены, что полученные в тренинг-центре МЕДСИ-Philips навыки станут незаменимыми в повседневной практике российских специалистов».



Программы тренинг-центра МЕДСИ-Philips будут проводиться по следующим направлениям: магнитно-резонансная и компьютерная томография (МРТ и КТ), рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения, ультразвуковая диагностика (УЗД) и информационные технологии в здравоохранении (ИТ). Обучение будет проходить в группах от 8 до 20 человек. К 2019 году в тренинг-центре планируется обучать до 1000 человек в год. Уже 18-19 апреля 2017 года состоится первый курс по МРТ для рентгенлаборантов.



«Открытие тренинг-центра на базе одного из наших флагманских медицинских учреждений – Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне – это подтверждение высокого уровня технического оснащения клиники и профессиональных компетенций наших специалистов. Активное использование на практике передовых достижений медицины, высокий уровень подготовки и владение навыками работы на современном оборудовании – это фундамент эффективной системы здравоохранения, – комментирует Елена Брусилова, президент АО «Группа компаний «Медси». – Создание центра тренингов в партнерстве с Philips является важным этапом развития бизнеса Группы компаний «Медси» и системы непрерывного обучения наших медицинских специалистов, повышения уровня их профессиональных навыков. Врачи, рентгенлаборанты и другие работники сферы здравоохранения смогут получить уникальные знания о прогрессивных методиках и пройти обучение под руководством ведущих отечественных и зарубежных экспертов».



Расположение тренинг-центра непосредственно в ведущей клинике сети МЕДСИ – КДЦ на Красной Пресне – предоставляет врачам возможность совместить занятия в классе с практической отработкой навыков на высокотехнологичном оборудовании. Так, специалисты по лучевой диагностике смогут разобрать сложные клинические случаи на базе информационной системы обработки изображений IntelliSpace Portal 8.0. Рентгенлаборанты будут совершенствовать свои навыки на аппаратах экспертного класса – 128-срезовом КТ Ingenuity и высокопроизводительном МРТ Ingenia 1.5T. Курсы ультразвуковой диагностики будут проводиться на инновационных УЗИ аппаратах Affinity и EPIQ.

