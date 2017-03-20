Каннабидиол помогает на 50% сократить частоту приступов у пациентов с синдромом Леннокса-Гасто

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Главная / Новости медицины и фармации
19.04.2017 18:17
Каннабидиол помогает на 50% сократить частоту приступов у пациентов с синдромом Леннокса-ГастоИспользование лекарственных препаратов на основе каннабидиола позволяет на 50% сократить частоту эпизодов среди детей и взрослых пациентов с синдромом Леннокса-Гасто – редкой и тяжелой формой эпилепсии. Об этом свидетельствуют результаты исследований, представленные на ежегодной конференции Академии неврологии США, пишет Reuters.
Согласно озвученным результатам клинических исследований, прошедших среди 225 пациентов, у около 40% пациентов с синдромом Леннокса-Гасто частота приступов эпилепсии сократилась на 50% при применении экспериментального ЛС на основе каннабидиола. Для сравнения, в группе плацебо данный показатель был равен 15%. На момент включения в КИ число случаев приступов у участников исследований в среднем равнялось 85.
Авторы исследования также отметили, что пациенты, прошедшие курс терапии экспериментальным препаратом в 2,6 раза чаще сообщали об улучшении их самочувствия, чем пациенты из плацебо-группы.
В настоящее время разработчики ЛС рассматривают возможность подачи документов уже в этом году для регистрации перспективного препарата.
Ключевые слова: каннабидиол, эпилепсия
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