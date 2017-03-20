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Главная / Новости медицины и фармации
19.04.2017 17:24
Получившим статус «Московский врач» медикам увеличат зарплату на 15 тыс.Городская доплата за статус «Московский врач» составит 15 тыс. рублей в месяц, рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Подготовлено постановление правительства Москвы, которое предусматривает выделение и доведение грантов медицинским организациям для стимулирующих выплат врачам, которые будут получать этот статус. Хотел бы подчеркнуть, что это финансирование целевое, использоваться будет только на эти цели, размер ежемесячных стимулирующих выплат соответствует 15 тыс.», - приводит слова Хрипуна АГН «Москва».
По словам Алексея Хрипуна, средства будут направляться в медицинские организации ежемесячно по факту появления в штате медицинских организаций врачей, имеющих соответствующий статус.
В начале апреля московские власти заявили о запуске пилотного проекта по присвоению статуса «Московский врач» специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессионализма значительно выше базовых требований и соответствует мировым стандартам. Планируется, что «Московский врач» станет частью нового этапа модернизации здравоохранения. Цель проекта — создание системы объективной оценки профессионального уровня и формирование стимулов для повышения квалификации врачей.
Ключевые слова: Алексей Хрипун, Московский врач
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