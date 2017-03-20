ВОЗ призвала фармкомпании помочь в борьбе с тропическими заболеваниями В последние годы был достигнут значительный успех в борьбе с тропическими заболеваниями в бедных, однако для дальнейшего эффективного противостояния инфекционной угрозе необходима поддержка фармацевтических компаний. Об этом заявили в ВОЗ, пишет



Ежегодно инфекционные заболевания, входящие в группу забытых тропических болезней, поражают около 1 млрд человек, проживающих в беднейших регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Представители ВОЗ подчеркнули, что оказываемой фармкомпаниями поддержки недостаточно для успешной борьбы с данными заболеваниями: все равно не хватает необходимых медикаментов для их лечения.



На сегодняшний день наиболее активную помощь ВОЗ в борьбе с инфекциями в бедных странах оказывают GlaxoSmithKline, Novartis и Sanofi. Также недавно Merck рассказала о разработке детской формы своего ЛС для лечения шистосомоза. Представители ВОЗ отмечают, что из методы профилактики и лечения забытых тропических заболеваний известны, но недоступны в беднейших странах из-за высокой стоимости, где эти болезни наиболее распространены.



В число забытых тропических болезней среди прочих входят болезнь Шагаса, шистосомоз, лейшманиоз, друкункулез, лихорадка денге и желтая лихорадка.



Ключевые слова: тропические заболевания В последние годы был достигнут значительный успех в борьбе с тропическими заболеваниями в бедных, однако для дальнейшего эффективного противостояния инфекционной угрозе необходима поддержка фармацевтических компаний. Об этом заявили в ВОЗ, пишет Reuters Ежегодно инфекционные заболевания, входящие в группу забытых тропических болезней, поражают около 1 млрд человек, проживающих в беднейших регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Представители ВОЗ подчеркнули, что оказываемой фармкомпаниями поддержки недостаточно для успешной борьбы с данными заболеваниями: все равно не хватает необходимых медикаментов для их лечения.На сегодняшний день наиболее активную помощь ВОЗ в борьбе с инфекциями в бедных странах оказывают GlaxoSmithKline, Novartis и Sanofi. Также недавно Merck рассказала о разработке детской формы своего ЛС для лечения шистосомоза. Представители ВОЗ отмечают, что из методы профилактики и лечения забытых тропических заболеваний известны, но недоступны в беднейших странах из-за высокой стоимости, где эти болезни наиболее распространены.В число забытых тропических болезней среди прочих входят болезнь Шагаса, шистосомоз, лейшманиоз, друкункулез, лихорадка денге и желтая лихорадка.Ключевые слова: ВОЗ









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ВОЗ призвала фармкомпании помочь в борьбе с тропическими заболеваниями ВОЗ заявила о том, что оказываемой фармкомпаниями поддержки недостаточно для успешной борьбы с заболеваниями из группы забытых тропических болезней: все равно не хватает необходимых медикаментов для их лечения.

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