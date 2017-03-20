Ростех организует производство медицинских нанороботов

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Главная / Новости медицины и фармации
19.04.2017 14:13
Ростех организует производство медицинских нанороботовОбъединенный холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех» планирует открыть в Красноярске центр разработки передового электронного оборудования для использования в диагностики, неврологии, хирургии, онкологии и других направлений медицины, говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.
В центре будет сформирована научно-исследовательская инфраструктура для организации выпуска нового диагностического и терапевтического оборудования. Работа ведется совместно с Фондом перспективных исследований, Сибирским отделением РАН, Сибирским федеральным университетом, Красноярским государственным медицинским университетом при содействии Минздрава России, Министерства образования России и Федерального медико-биологического агентства.
В новом центре планируется выпуск оборудования и программного обеспечения для магнитной энцефалографии, цифровых управляемых лекарств, новейших медицинских сенсорных систем. Отдельным направлением работы станет разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии.
В числе разработок, которые могут выйти в серийное производство в ближайшее время – технология, позволяющая в 3 раза быстрее заживлять хирургические швы и раны с помощью специальных вакуумных повязок и магнитных наноконструкций, обеспечивающих адресную доставку лекарственных препаратов к пораженным органам и тканям человека. Готовятся к экспериментальному производству системы интраоперационной и дифференциальной экспресс-диагностики. Также прорабатываются условия производства бионанороботов и медицинских роботизированных систем, позволяющие врачам осуществлять лечебно-диагностические манипуляции на молекулярно-клеточном уровне.
Ключевые слова: Росэлектроника, Ростех
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