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 Главная / Новости медицины и фармации

19.04.2017 12:45

Новый антибиотик успешно прошел клинические исследования

Компания Motif Bio успешно провела сравнительные клинические исследования экспериментального антибиотика иклаприма (iclaprim): его эффективность сравнивалась с эффективностью ванкомицином в терапии острых бактериальных инфекций кожи и кожных структур. На основании полученных результатов КИ Motif намерена подать заявку на регистрацию ЛС в первой половине будущего года, пишет FiercePharma.

Для участия в клинических исследованиях III фазы было набрано почти 600 пациентов с острыми бактериальными инфекциями кожи и кожных структур. Согласно представленным данным, экспериментальный препарат успешно достиг первичных конечных точек исследования, состоявших в подтверждении соответствия эффективности ванкомицина (сокращение на 20% повреждений через 49-72 часа терапии).

В компании также сообщили, что уровень ответа на введение иклаприма у пациентов составил 80,9%, что только на несколько десятых процента ниже, чем у ванкомицина. Большая часть нежелательных явлений на фоне терапии иклапримом была легкой степени тяжести.

Ключевые слова: Motif, клинические исследования, антибиотики


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