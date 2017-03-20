ДВФУ и «Мерк» займутся совместной разработкой лекарств от онкопатологий Компания «Мерк» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили договор по разработке новых лекарственных средств для применения в онкологии. Об этом сообщил на брифинге во Владивостоке проректор по медицинским вопросам - директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко, пишет



«Мы выходим на уровень разработки новых молекул, будущих лекарств. Мы договорились о том, что сейчас сделаем несколько проектов, которые будут направлены на разработку новых будущих лекарственных веществ для лечения злокачественных опухолей. У нас есть несколько моделей, с помощью которых мы можем оценивать эти вещества», - сказал Хотимченко после подписания меморандума о взаимопонимании между ДВФУ, Фондом целевого капитала ДВФУ и компанией «Мерк».



В свою очередь директор подразделения Life Science компании «Мерк» в России и СНГ Хайнц Шмидт подчеркнул, что компания готова участвовать в работах по поиску новых веществ для лечения онкозаболеваний.



«ДВФУ проводит большой объем работ по разработке и открытию новых молекул, которые могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний. Мы, как компания, обладаем большим объемом технологий и экспертных знаний в этой области. Между нами появляется возможность расширить сотрудничество в части нахождения новых молекул и определения того, как они взаимодействуют в терапевтических целях с клетками. Нам нужно понять, какие вещества мы можем производить, и выводить их на рынок», - сообщил представитель компании.



Ключевые слова: Мерк Компания «Мерк» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили договор по разработке новых лекарственных средств для применения в онкологии. Об этом сообщил на брифинге во Владивостоке проректор по медицинским вопросам - директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко, пишет ТАСС «Мы выходим на уровень разработки новых молекул, будущих лекарств. Мы договорились о том, что сейчас сделаем несколько проектов, которые будут направлены на разработку новых будущих лекарственных веществ для лечения злокачественных опухолей. У нас есть несколько моделей, с помощью которых мы можем оценивать эти вещества», - сказал Хотимченко после подписания меморандума о взаимопонимании между ДВФУ, Фондом целевого капитала ДВФУ и компанией «Мерк».В свою очередь директор подразделения Life Science компании «Мерк» в России и СНГ Хайнц Шмидт подчеркнул, что компания готова участвовать в работах по поиску новых веществ для лечения онкозаболеваний.«ДВФУ проводит большой объем работ по разработке и открытию новых молекул, которые могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний. Мы, как компания, обладаем большим объемом технологий и экспертных знаний в этой области. Между нами появляется возможность расширить сотрудничество в части нахождения новых молекул и определения того, как они взаимодействуют в терапевтических целях с клетками. Нам нужно понять, какие вещества мы можем производить, и выводить их на рынок», - сообщил представитель компании.Ключевые слова: ДВФУ









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ДВФУ и «Мерк» займутся совместной разработкой лекарств от онкопатологий Компания «Мерк» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили договор по разработке новых лекарственных средств для применения в онкологии. Организации договорились провести несколько проектов по созданию экспериментальных лекарственных веществ для лечения злокачественных опухолей.

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