ДВФУ и «Мерк» займутся совместной разработкой лекарств от онкопатологий

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Главная / Новости медицины и фармации
19.04.2017 11:39
ДВФУ и «Мерк» займутся совместной разработкой лекарств от онкопатологийКомпания «Мерк» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили договор по разработке новых лекарственных средств для применения в онкологии. Об этом сообщил на брифинге во Владивостоке проректор по медицинским вопросам - директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко, пишет ТАСС.
«Мы выходим на уровень разработки новых молекул, будущих лекарств. Мы договорились о том, что сейчас сделаем несколько проектов, которые будут направлены на разработку новых будущих лекарственных веществ для лечения злокачественных опухолей. У нас есть несколько моделей, с помощью которых мы можем оценивать эти вещества», - сказал Хотимченко после подписания меморандума о взаимопонимании между ДВФУ, Фондом целевого капитала ДВФУ и компанией «Мерк».
В свою очередь директор подразделения Life Science компании «Мерк» в России и СНГ Хайнц Шмидт подчеркнул, что компания готова участвовать в работах по поиску новых веществ для лечения онкозаболеваний.
«ДВФУ проводит большой объем работ по разработке и открытию новых молекул, которые могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний. Мы, как компания, обладаем большим объемом технологий и экспертных знаний в этой области. Между нами появляется возможность расширить сотрудничество в части нахождения новых молекул и определения того, как они взаимодействуют в терапевтических целях с клетками. Нам нужно понять, какие вещества мы можем производить, и выводить их на рынок», - сообщил представитель компании.
Ключевые слова: ДВФУ, Мерк
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