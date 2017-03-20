Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

19.04.2017 10:32

ФАС выявила завышение цен на семь вакцин

В рамках третьего этапа сравнительного анализа цен на лекарственные препараты в России и других странах ФАС зафиксировала нарушение ценообразования на 7 препаратов для иммунопрофилактики, используемых в рамках национального календаря профилактических прививок.

«Мы проанализировали данные о ценах в 42 странах. В результате обнаружили семь позиций лекарственных препаратов, по которым цены в России превышают минимальные цены в отдельных референтных для России странах мира», — отметила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Надежда Шаравская.

Перечень иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок включает в себя 21 международное непатентованное наименование (МНН), или 106 позиций лекарственных препаратов разных производителей, зарегистрированных в Российской Федерации в конкретных упаковках.

Ранее в ФАС заявили, что по результатам второго этапа сравнительного анализа цен на ЛС фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С. По результатам первого этапа исследования в рамках которого проводился международный мониторинг цен на закупаемые по программе «7 нозологий» лекарства, было снижено 112 цен.

Ключевые слова: ФАС


Последние новости

19.04.2017 11:39

ДВФУ и «Мерк» займутся совместной разработкой лекарств от онкопатологий

Компания «Мерк» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили договор по разработке новых лекарственных средств для применения в онкологии. Организации договорились провести несколько проектов по созданию экспериментальных лекарственных веществ для лечения злокачественных опухолей.

19.04.2017 10:32

ФАС выявила завышение цен на семь вакцин

В рамках третьего этапа сравнительного анализа цен на лекарственные препараты в России и других странах ФАС зафиксировала нарушение ценообразования на 7 препаратов для иммунопрофилактики, используемых в рамках национального календаря профилактических прививок.

18.04.2017 17:09

Испытания терапии аллергии на домашнего клеща провалились из-за эффекта плацебо

Компания Circassia Pharmaceuticals признала поражение после неудачи вторых клинических исследований иммунотерапии. В компании заявили, что неудача связана с неожиданно ярко выраженным эффектом плацебо.

18.04.2017 15:43

Получены первые доказательства персистенции ВИЧ в макрофагах

Ученые из Университета Северной Каролины опубликовали результаты лабораторных экспериментов in vivo, свидетельствующих, что ВИЧ способен поражать, накапливаться и создавать вирусные резервуары в макрофагах.

18.04.2017 13:56

ГК «Протек» выкупила производственные мощности «Рафарма»

Компания «Протек» сообщила о покупке производственных мощностей АО «Рафарма», в основу которого входит фармацевтический комплекс полного цикла на территории Липецкой области.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks