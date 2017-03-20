ФАС выявила завышение цен на семь вакцин

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Главная / Новости медицины и фармации
19.04.2017 10:32
ФАС выявила завышение цен на семь вакцинВ рамках третьего этапа сравнительного анализа цен на лекарственные препараты в России и других странах ФАС зафиксировала нарушение ценообразования на 7 препаратов для иммунопрофилактики, используемых в рамках национального календаря профилактических прививок.
«Мы проанализировали данные о ценах в 42 странах. В результате обнаружили семь позиций лекарственных препаратов, по которым цены в России превышают минимальные цены в отдельных референтных для России странах мира», — отметила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Надежда Шаравская.
Перечень иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок включает в себя 21 международное непатентованное наименование (МНН), или 106 позиций лекарственных препаратов разных производителей, зарегистрированных в Российской Федерации в конкретных упаковках.
Ранее в ФАС заявили, что по результатам второго этапа сравнительного анализа цен на ЛС фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С. По результатам первого этапа исследования в рамках которого проводился международный мониторинг цен на закупаемые по программе «7 нозологий» лекарства, было снижено 112 цен.
Ключевые слова: ФАС
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