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 Главная / Новости медицины и фармации

18.04.2017 17:09

Испытания терапии аллергии на домашнего клеща провалились из-за эффекта плацебо

Британская фармацевтическая компания Circassia Pharmaceuticals признала поражение после неудачи вторых клинических исследований иммунотерапии. В этот раз не были достигнуты конечные точки клинических исследований III фазы иммунотерапии аллергии на домашнего клеща, тогда как в прошлом году провалились КИ терапии аллергии на шерсть кошек, информирует Reuters.

В компании заявили, что неудача связана с неожиданно ярко выраженным эффектом плацебо: исследователям не удалось зафиксировать превосходство эффективности экспериментального ЛС над плацебо, так как у пациентов в контрольной группе было отмечено значимое улучшение состояния на фоне применения плацебо.

Исполнительный директор Circassia Стив Херрис (Steve Harris) заявил, что они уверены в биологической активности разработанной технологии, однако из-за невозможности продемонстрировать ее преимущества в рамках утвержденной контрольными органами схемы проведения клинических испытаний компания вынуждена прекратить инвестиции в исследования иммунотерапии аллергических реакций.

Ключевые слова: Circassia, клинические исследования, аллергические заболевания


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