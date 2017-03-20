Испытания терапии аллергии на домашнего клеща провалились из-за эффекта плацебо

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Главная / Новости медицины и фармации
18.04.2017 17:09
Испытания терапии аллергии на домашнего клеща провалились из-за эффекта плацебоБританская фармацевтическая компания Circassia Pharmaceuticals признала поражение после неудачи вторых клинических исследований иммунотерапии. В этот раз не были достигнуты конечные точки клинических исследований III фазы иммунотерапии аллергии на домашнего клеща, тогда как в прошлом году провалились КИ терапии аллергии на шерсть кошек, информирует Reuters.
В компании заявили, что неудача связана с неожиданно ярко выраженным эффектом плацебо: исследователям не удалось зафиксировать превосходство эффективности экспериментального ЛС над плацебо, так как у пациентов в контрольной группе было отмечено значимое улучшение состояния на фоне применения плацебо.
Исполнительный директор Circassia Стив Херрис (Steve Harris) заявил, что они уверены в биологической активности разработанной технологии, однако из-за невозможности продемонстрировать ее преимущества в рамках утвержденной контрольными органами схемы проведения клинических испытаний компания вынуждена прекратить инвестиции в исследования иммунотерапии аллергических реакций.
Ключевые слова: Circassia, клинические исследования, аллергические заболевания
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