Испытания терапии аллергии на домашнего клеща провалились из-за эффекта плацебо Британская фармацевтическая компания Circassia Pharmaceuticals признала поражение после неудачи вторых клинических исследований иммунотерапии. В этот раз не были достигнуты конечные точки клинических исследований III фазы иммунотерапии аллергии на домашнего клеща, тогда как в прошлом году провалились КИ терапии аллергии на шерсть кошек, информирует



В компании заявили, что неудача связана с неожиданно ярко выраженным эффектом плацебо: исследователям не удалось зафиксировать превосходство эффективности экспериментального ЛС над плацебо, так как у пациентов в контрольной группе было отмечено значимое улучшение состояния на фоне применения плацебо.



Исполнительный директор Circassia Стив Херрис (Steve Harris) заявил, что они уверены в биологической активности разработанной технологии, однако из-за невозможности продемонстрировать ее преимущества в рамках утвержденной контрольными органами схемы проведения клинических испытаний компания вынуждена прекратить инвестиции в исследования иммунотерапии аллергических реакций.



Ключевые слова: клинические исследования, аллергические заболевания Британская фармацевтическая компания Circassia Pharmaceuticals признала поражение после неудачи вторых клинических исследований иммунотерапии. В этот раз не были достигнуты конечные точки клинических исследований III фазы иммунотерапии аллергии на домашнего клеща, тогда как в прошлом году провалились КИ терапии аллергии на шерсть кошек, информирует Reuters В компании заявили, что неудача связана с неожиданно ярко выраженным эффектом плацебо: исследователям не удалось зафиксировать превосходство эффективности экспериментального ЛС над плацебо, так как у пациентов в контрольной группе было отмечено значимое улучшение состояния на фоне применения плацебо.Исполнительный директор Circassia Стив Херрис (Steve Harris) заявил, что они уверены в биологической активности разработанной технологии, однако из-за невозможности продемонстрировать ее преимущества в рамках утвержденной контрольными органами схемы проведения клинических испытаний компания вынуждена прекратить инвестиции в исследования иммунотерапии аллергических реакций.Ключевые слова: Circassia









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Испытания терапии аллергии на домашнего клеща провалились из-за эффекта плацебо Компания Circassia Pharmaceuticals признала поражение после неудачи вторых клинических исследований иммунотерапии. В компании заявили, что неудача связана с неожиданно ярко выраженным эффектом плацебо.

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