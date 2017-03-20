Главная / Новости медицины и фармации Россиянки выбирают гинеколога по уровню его профессионализма Сегодня фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты ежегодного опроса женщин репродуктивного возраста «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер». Согласно полученным данным, уровень квалификации является ключевым фактором выбора гинеколога, он получил 4,86 баллов из 5. Лишь треть женщин имеет «своего» врача: к одному и тому же специалисту обращается 32% опрошенных. Около половины опрошенных (47%) ощущают нехватку профессионалов в своем городе/населенном пункте.



Несмотря на то, что, как и в 2016-м году, основной причиной обращения к гинекологу остаются профилактические осмотры (49%) и большинство женщин делает это достаточно регулярно: 74% посещает специалиста ежегодно, - в случае появления тревожных симптомов наиболее типичным сценарием поведения, как и год назад, является ожидание. Опрос показал, что 59% женщин идут к врачу спустя некоторое время (если симптомы не проходят сами), еще 14% - могут ждать довольно долго и обратиться за помощью к специалисту, только если ситуация заметно ухудшится.



Виктор Радзинский, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом неонатологии Российского университета дружбы народов: «У нас в стране, в отличие от западных пока еще отсутствует система репродуктивного просвещения, у женщин не сформирована культура заботы о женском здоровье. Ментальность многих россиянок такова, что по их мнению проще сделать аборт, чем обсуждать методы контрацепции с гинекологом. Более того, если женщина не посещает специалиста раз в год или хотя бы раз в 2 года, мы не можем своевременно диагностировать многие заболевания. Например, иногда мы сталкиваемся с настолько запущенными формами злокачественных новообразований, которые свидетельствуют о том, что пациентка не была у гинеколога более 5-7 лет. Это касается, например, рака шейки матки – заболевания, которое современная медицина может предотвратить, если выявить нетипичные изменения клеток своевременно».



Среди факторов, которые определяют выбор пациенткой специалиста и медицинского учреждения, основными являются высокий уровень профессиональной квалификации врача (4,86 баллов из 5), комфортные условия приема (4,78 баллов из 5), а также наличие необходимого оборудования (4,75 баллов из 5). Примечательно, что отсутствие очередей и простота записи на прием имеют наименьшее значение: 4,21 баллов из 5 и 4,17 баллов из 5 соответственно.



Кроме того, большинство женщин предпочитают посещать одного и того же специалиста: 32% всегда ходят к «своему врачу», 49%, как правило, поступают так же, но могут обратиться за консультацией и к другому гинекологу. Еще одним аспектом исследования стала доступность квалифицированных специалистов. 47% опрошенных считает, что у них в городе недостаточно таких врачей. Но ввиду того, что они не могут в полной степени оценить уровень профессионализма гинеколога, этот показатель является своеобразным социальным запросом на качество получаемой медицинской помощи и конструктивный диалог с врачом.



Виктор Радзинский: «Сегодня мы уже живем в той реальности, когда женщина не просто слепо следует рекомендациям, она принимает непосредственное участие в вопросе выбора методов диагностики и лечения. Благодаря развитию Интернета, она знает достаточно много о заболеваниях и иногда способна «загнать в угол» своего гинеколога. Поэтому для обеспечения эффективного диалога врачи не должны отставать от пациентов, они должны постоянно развиваться и получать новые знания. Кроме того, чтобы женщины были привержены терапии, гинекологи должны объяснять логику своего назначения, вовлекать пациенток в обсуждение. Увы, пока далеко не все к этому готовы».



«Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» - одно из ежегодных мероприятий социального проекта «Неделя женского здоровья», которое реализует в России фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер». Он направлен на формирование у российских женщин культуры заботы о своём репродуктивном здоровье и информирование их о необходимости регулярного посещения специалиста.



Доктор Аттила Варади, полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» (Венгрия» в Российской Федерации: «Экспертиза и лидерство в сфере женского здоровья накладывает на нас определенную ответственность. В прошлом году мы инициировали социальный проект, который призван напомнить женщинам о необходимости регулярно заботиться о своем репродуктивном здоровье. Учитывая то, что мы имеем дело со сложившимся укладом жизни, определенными стереотипами, эту задачу решить моментально непросто. Тем не менее, ввиду того, что Россия для компании «Гедеон Рихтер» является ключевым рынком, мы работаем здесь уже более 60 лет и планируем развивать свое присутствие и дальше, это нас не пугает. Мы понимаем, что инвестируем ради таких благих целей, как забота о женском здоровье и сохранение репродуктивного потенциала женщины. Я призываю представительниц прекрасного пола чаще посещать гинеколога, развивать культуру заботы о своем репродуктивном здоровье ради себя, ради семьи и здоровья будущих поколений».



Проект «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер», который стартовал в прошлом году в Москве, в 2017 году расширил свою географию: мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам репродуктивного здоровья, проходят не только в столице, но и в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



В этих городах был также проведен дополнительный опрос их жительниц в отношении женского здоровья. Любопытно, что москвичкам более свойственно наличие «своего гинеколога» (33% против 27% в Санкт-Петербурге и 25% в Екатеринбурге). Жительницы Екатеринбурга реже обращаются в государственные ЛПУ (51%), тогда как этот показатель в Москве составляет 59%, а в Санкт-Петербурге – 63%. О том, что в городе достаточно квалифицированных специалистов-гинекологов, отметило большинство опрошенных в Санкт-Петербурге (60%), в Екатеринбурге таких оказалось чуть меньше (56%), а в Москве - только каждая вторая (51%).







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