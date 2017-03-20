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 Главная / Новости медицины и фармации

18.04.2017 15:43

Получены первые доказательства персистенции ВИЧ в макрофагах

Существующие методы лечения ВИЧ-инфекции основаны на знаниях о том, что вирус избирательно поражает Т-хелперы. Однако в исследовании ученых из школы медицины Университета Северной Каролины было показано, что ВИЧ способен поражать, накапливаться и создавать вирусные резервуары в макрофагах. Результаты работы были опубликованы в Nature Medicine.

При использовании гуманизированных мышей, у которых отсутствовали Т-клетки, ученые показали, что антиретровирусные лекарственные препараты эффективно подавляют репликацию ВИЧ в макрофагах, однако при прекращении терапии ВИЧ снова определялся в крови каждой третьей мыши. На основании этих данных был сделан вывод о том, что тканевые макрофаги также как и Т-клетки могут быть резервуарами для «спящего» вируса ВИЧ.

Прошлой весной ученые из Университета Северной Каролины продемонстрировали в экспериментах in vivo, что тканевые макрофаги участвуют в репликации ВИЧ даже при условии абсолютного отсутствия Т-клеток человека. Однако до настоящего времени было неизвестно как зараженные макрофаги ответят АРВ-терапию и могут ли они быть резервуарами для «спящей» инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ


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