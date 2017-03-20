18.04.2017 13:56
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
18.04.2017 13:56
ГК «Протек» выкупила производственные мощности «Рафарма»Компания «Протек» в официальном материале сообщила о проведении сделки по покупке производственных мощностей АО «Рафарма», в основу которого входит фармацевтический комплекс полного цикла на территории ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» Липецкой области. Стоимость сделки сторонами не сообщается.
АО «Рафарма» является одним из стратегических предприятий для Липецкой области. Производство соответствует европейскому стандарту GMP и ISO. В рамках ГК «Протек» компания расширит производственный сегмент, основой которого выступала «Фармфирма «Сотекс». Приказом Минпромторга АО «Рафарма» включен в Реестр перспективных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.
«Для «Протека» вклад в развитие российской промышленности – стратегическая задача, отвечающая миссии компании и принципам социальной ответственности, в соответствии с которыми мы строим наш бизнес. Инвестируя в производство полного цикла, мы вносим вклад в реализацию госпрограммы «Фарма-2020» по импортозамещению лекарственных препаратов», – прокомментировал сделку Председатель Совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин.
Группа компаний «ПРОТЕК» имеет диверсифицированную структуру бизнеса и работает во всех основных сегментах фармацевтической отрасли – производстве, дистрибуции и рознице. Консолидированная выручка ГК «Протек» за 12 месяцев 2016 года увеличилась на 23,6% по сравнению с 2015 годом и составила 241 482 млн рублей.
Ключевые слова: Протек, Рафарма
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.