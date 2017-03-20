Финансирование программы «7 нозологий» может быть увеличено на 8,7 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
18.04.2017 12:25
Финансирование программы «7 нозологий» может быть увеличено на 8,7 млрд рублейМинздрав РФ обратился в правительство с просьбой об увеличении финансирования программы обеспечения пациентов дорогостоящими лекарственными препаратами «7 высокозатратных нозологий» на 8,7 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Ольга Константинова.
«У правительства мы попросили дополнительное финансирование на программу - это 8,7 миллиарда рублей. Мы надеемся, что нам все-таки добавят эти деньги. На сегодняшний день по лекарственным препаратам в регионы по 2017 году уже пошли поставки», - заявила Константинова.
Благодаря обеспечению дорогостоящими лекарствами, качество жизни больных гемофилией практически сравнялось с качеством жизни обычных людей. Так, более 40% имеют высшее образование, 48 % больных трудоустроены, порядка 30% - ищут возможности для трудоустройства.
Особенностью проекта «7 нозологий» стала централизация закупок на федеральном уровне, что позволило достичь минимальных цен лекарственные препараты. Открыто отечественное производство как плазматических, так и рекомбинантных факторов свертываемости крови. По словам экспертов, стоимость плазматических факторов –самая низкая в мире.
«К настоящему времени обеспеченность концентратами факторами свертываемости крови для проведения жизненно необходимой терапии пациентов с гемофилией достигла 6 международных единиц на душу населения, что в целом выше среднестатистического мирового уровня и сопоставимо с обеспеченностью концентратами факторов Великобритании, Германии, Швеции и других странах Европы и США», - рассказала заведующая научно-консультативным отделом коагулопатий Гематологического научного центра Минздрава РФ, д.м.н. врач-гематолог Надежда Зозуля. Она отметила, что средний возраст пациента равен 37, 5 годам, что практически равно среднему возрасту здоровых россиян. «Еще двадцать лет назад для пациентов больных гемофилией это был не средний возраст, а продолжительность жизни», - подчеркнула Надежда Зозуля.
Ключевые слова: Минздрав, гемофилия, финансирование
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