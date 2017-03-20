Специалист по клиническим исследованиям Chiltern ищет покупателя Британская компания Chiltern, специализирующаяся на проведении клинических исследований по контракту, может быть выкуплена за 1,3 млрд долларов, сообщает



Для оценки возможности продажи Chiltern наняла инвестиционный банк Jefferies. Проведение сделки станет доказательством быстрого развития рынка клинических исследований.



Пока процесс продажи британской компании находится на ранней стадии – проводится поиск заинтересованных лиц в ее приобретении.



Ключевые слова: Британская компания Chiltern, специализирующаяся на проведении клинических исследований по контракту, может быть выкуплена за 1,3 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.Для оценки возможности продажи Chiltern наняла инвестиционный банк Jefferies. Проведение сделки станет доказательством быстрого развития рынка клинических исследований.Пока процесс продажи британской компании находится на ранней стадии – проводится поиск заинтересованных лиц в ее приобретении.Ключевые слова: Chiltern









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Специалист по клиническим исследованиям Chiltern ищет покупателя Британская компания Chiltern наняла инвестиционный банк Jefferies для оценки возможности продажи своих акций. Сумма продажи, по оценкам экспертов, может достигнуть 1,3 млрд долларов.

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