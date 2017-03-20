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 Главная / Новости медицины и фармации

18.04.2017 11:10

Специалист по клиническим исследованиям Chiltern ищет покупателя

Британская компания Chiltern, специализирующаяся на проведении клинических исследований по контракту, может быть выкуплена за 1,3 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Для оценки возможности продажи Chiltern наняла инвестиционный банк Jefferies. Проведение сделки станет доказательством быстрого развития рынка клинических исследований.

Пока процесс продажи британской компании находится на ранней стадии – проводится поиск заинтересованных лиц в ее приобретении.

Ключевые слова: Chiltern


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