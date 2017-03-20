Roche получила убедительные результаты КИ лекарства против гемофилии Компания Roche сообщила о получении позитивных предварительных данных клинических исследований III фазы препарата для лечения гемофилии ACE910. Как сообщает



Предварительные данные клинических исследований HAVEN 2 лекарственного препарата ACE910 были собраны среди 19 детей, получавших экспериментальную терапию в среднем 12 недель. В компании отметили, что предварительные результаты HAVEN 2 соответствую данным КИ III фазы HAVEN 1, в рамках которых оценивалась эффективность лечения подростков и взрослых пациентов старше 12 лет. Тогда было показано, что применение ACE910 приводит к статистически и клинически значимому сокращению количества эпизодов кровотечений.



В ноябре 2016 года у четырех участников клинических исследований ACE910 были зафиксированы



ACE910 является биспецефичным моноклональным антителом, способным связываться с факторами IXa и X.





Ключевые слова: гемофилия Компания Roche сообщила о получении позитивных предварительных данных клинических исследований III фазы препарата для лечения гемофилии ACE910. Как сообщает портал Gen , в ходе КИ применение ACE910 способствовало сокращению числа эпизодов кровотечения у детей младше 12 лет.Предварительные данные клинических исследований HAVEN 2 лекарственного препарата ACE910 были собраны среди 19 детей, получавших экспериментальную терапию в среднем 12 недель. В компании отметили, что предварительные результаты HAVEN 2 соответствую данным КИ III фазы HAVEN 1, в рамках которых оценивалась эффективность лечения подростков и взрослых пациентов старше 12 лет. Тогда было показано, что применение ACE910 приводит к статистически и клинически значимому сокращению количества эпизодов кровотечений.В ноябре 2016 года у четырех участников клинических исследований ACE910 были зафиксированы серьезные побочные эффекты . Согласно собранным данным, у двух пациентов, принимавших участие в клинических исследованиях ACE910, были отмечены тромбоэмболические осложнения, еще у двух развилась тромботическая микроангиопатия.ACE910 является биспецефичным моноклональным антителом, способным связываться с факторами IXa и X.Ключевые слова: Roche









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Roche получила убедительные результаты КИ лекарства против гемофилии Экспериментальный препарат ACE910 разработки компании Roche успешно проходит КИ III фазы. ACE910 является биспецефичным моноклональным антителом, способным связываться с факторами IXa и X.

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