Roche получила убедительные результаты КИ лекарства против гемофилии

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Главная / Новости медицины и фармации
17.04.2017 18:23
Roche получила убедительные результаты КИ лекарства против гемофилииКомпания Roche сообщила о получении позитивных предварительных данных клинических исследований III фазы препарата для лечения гемофилии ACE910. Как сообщает портал Gen, в ходе КИ применение ACE910 способствовало сокращению числа эпизодов кровотечения у детей младше 12 лет.
Предварительные данные клинических исследований HAVEN 2 лекарственного препарата ACE910 были собраны среди 19 детей, получавших экспериментальную терапию в среднем 12 недель. В компании отметили, что предварительные результаты HAVEN 2 соответствую данным КИ III фазы HAVEN 1, в рамках которых оценивалась эффективность лечения подростков и взрослых пациентов старше 12 лет. Тогда было показано, что применение ACE910 приводит к статистически и клинически значимому сокращению количества эпизодов кровотечений.
В ноябре 2016 года у четырех участников клинических исследований ACE910 были зафиксированы серьезные побочные эффекты. Согласно собранным данным, у двух пациентов, принимавших участие в клинических исследованиях ACE910, были отмечены тромбоэмболические осложнения, еще у двух развилась тромботическая микроангиопатия.
ACE910 является биспецефичным моноклональным антителом, способным связываться с факторами IXa и X.
Ключевые слова: Roche, гемофилия
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