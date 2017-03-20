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Главная / Новости медицины и фармации
17.04.2017 17:54
В 2016 году цены на ЖНВЛП выросли на 1,5%За прошлый год рост розничных цен на препараты из перечня ЖНВЛП составил около 1,5%. Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии Росздравнадзора, информирует ТАСС.
«В 2016 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился в среднем по Российской Федерации на 1,4%. Уровень цен на эту группу препаратов стоимостью до 50 рублей в 2016 году повысился на 1,6%», - говорится в отчете Росздравнадзора.
Стоимость лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно важных препаратов, в 2016 году выросла на 7,4%. В Роздравнадзоре подчеркнули, что введение государственного регулирования цен на ЖНВЛП позволило повысить доступность этой категории лекарственных препаратов для пациента, оплачивающего лекарственную помощь самостоятельно.
Ключевые слова: ЖНВЛП, Росздравнадзор
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