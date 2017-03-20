FDA запросила дополнительные данные по препарату для лечении ревматоидного артрита Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отказала Eli Lilly и Incyte в выдаче маркетингового разрешения на лекарственный препарат барицитиниб (baricitinib), предназначенный для терапии ревматоидного артрита. Контрольный орган запросил дополнительные данные по ЛС, сообщает



В FDA заявили о необходимости предоставить данные дополнительных клинических исследований по определению наиболее оптимальной дозировки лекарственного средства. Решение контрольного органа означает для барицитиниба длительную задержку в регистрационном процессе.



В настоящее время более 23 млн человек во всем мире имеют диагностированный ревматоидный артрит. Основными методами лечения сейчас являются нестероидные противовоспалительные препараты и антиметаболиты, например, метотрексат.



Барицитиниб относится к фармакологической группе пероральных ингибиторов JAK1/JAK2-киназ. Сейчас данный класс представлен в частности тофацитинибом цитратом (tofacitinib citrate), одобренным FDA в 2012 году для перорального применения два раза в день взрослыми пациентами с ревматоидном артритом. В 2016 году продажи тофацитиниба цитрата составили 927 млн долларов. Эксперты отмечают, что барицитиниб в случае положительного решения FDA станет серьезным конкурентом тофацитинибу цитрату, так как новое ЛС может применяться только один раз в день и обладает более благоприятным профилем безопасности.



В 2009 году Eli Lilly и Incyte заключили лицензионное соглашение по разработке и коммерциализации барицитиниба. В настоящее время препарат также испытывается в терапии псориаза и диабетической нефропатии.





Ключевые слова: ревматоидный артрит, Eli Lilly, Incyte Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отказала Eli Lilly и Incyte в выдаче маркетингового разрешения на лекарственный препарат барицитиниб (baricitinib), предназначенный для терапии ревматоидного артрита. Контрольный орган запросил дополнительные данные по ЛС, сообщает Reuters В FDA заявили о необходимости предоставить данные дополнительных клинических исследований по определению наиболее оптимальной дозировки лекарственного средства. Решение контрольного органа означает для барицитиниба длительную задержку в регистрационном процессе.В настоящее время более 23 млн человек во всем мире имеют диагностированный ревматоидный артрит. Основными методами лечения сейчас являются нестероидные противовоспалительные препараты и антиметаболиты, например, метотрексат.Барицитиниб относится к фармакологической группе пероральных ингибиторов JAK1/JAK2-киназ. Сейчас данный класс представлен в частности тофацитинибом цитратом (tofacitinib citrate), одобренным FDA в 2012 году для перорального применения два раза в день взрослыми пациентами с ревматоидном артритом. В 2016 году продажи тофацитиниба цитрата составили 927 млн долларов. Эксперты отмечают, что барицитиниб в случае положительного решения FDA станет серьезным конкурентом тофацитинибу цитрату, так как новое ЛС может применяться только один раз в день и обладает более благоприятным профилем безопасности.В 2009 году Eli Lilly и Incyte заключили лицензионное соглашение по разработке и коммерциализации барицитиниба. В настоящее время препарат также испытывается в терапии псориаза и диабетической нефропатии.Ключевые слова: FDA









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FDA запросила дополнительные данные по препарату для лечении ревматоидного артрита FDA отказалась регистрировать лекарственный препарат против ревматоидного артрита компаний Eli Lilly и Incyte. В FDA заявили о необходимости предоставить данные дополнительных клинических исследований по определению наиболее оптимальной дозировки лекарственного средства.

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