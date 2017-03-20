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 Главная / Новости медицины и фармации

17.04.2017 16:03

В Москве пройдет научно-практическая конференция «Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации»

Ведущие специалисты в области нейрохирургии и неврологии соберутся в Москве обсудить инновационные подходы в нейрореабилитации пациентов после сосудистых катастроф в рамках научно-практической конференции «Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации». Мероприятие организовано Федеральным научно-клиническим центром ФМБА России (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) и состоится 20 апреля 2017 года.

По данным Росстата, в России смертность от инсульта является одной из наиболее высоких в мире (374 случаев в год на 100 тыс. населения), но достоверных эпидемиологических данных по распространенности инсульта в стране нет. Эти заболевания не выделяются в отдельную нозологию и включены в группу всех цереброваскулярных заболеваний. В то же время инсульт является предметом исследования очень широкого круга медицинских специалистов.

Организаторы построили концепцию мероприятия исходя из комплексного рассмотрения ряда проблемных вопросов. Каждая часть в рамках конференции будет посвящена отдельной проблематике. Ключевыми темами для обсуждения станут применение клеточных технологий в неврологии, поскольку острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из причин стойкой утраты трудоспособности населения в России. Актуальной темой является и организация службы оказания высокотехнологичной нейрореабилитации в современных условиях, поскольку текущие экономические реалии стали настоящим вызовом для отечественного здравоохранения.

О Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России

Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) является одним из крупнейших в стране многопрофильных медицинских учреждений по оказанию специализированной медицинской помощи. В настоящее время он объединяет консультативно-диагностический центр, многопрофильный стационар, ряд научно-исследовательских институтов и кафедр постдипломного образования.

ФНКЦ был создан в 1985 году как клиническая больница №83 ФМБА России и первоначально выполнял функции главного лечебного учреждения для рабочих атомной отрасли. За 30 лет в Центре была оказана высококвалифицированная специализированная медицинская помощь более 500 тыс. пациентам, а в хирургических отделениях выполнено более 180 тыс. операций.

ФНКЦ ФМБА России успешно развивает направление спортивной медицины, проводит углубленные медицинские обследования спортсменов сборных команд России и олимпийского резерва. Также в его составе работает Научно-исследовательский институт космической медицины (НИИКМ ФНКЦ ФМБА России). Более подробная информация доступна на сайте www.fnkc-fmba.ru

Ключевые слова: ФМБА России, анонс


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