В Москве пройдет научно-практическая конференция «Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации»

О Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России

Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) является одним из крупнейших в стране многопрофильных медицинских учреждений по оказанию специализированной медицинской помощи. В настоящее время он объединяет консультативно-диагностический центр, многопрофильный стационар, ряд научно-исследовательских институтов и кафедр постдипломного образования.

ФНКЦ был создан в 1985 году как клиническая больница №83 ФМБА России и первоначально выполнял функции главного лечебного учреждения для рабочих атомной отрасли. За 30 лет в Центре была оказана высококвалифицированная специализированная медицинская помощь более 500 тыс. пациентам, а в хирургических отделениях выполнено более 180 тыс. операций.

ФНКЦ ФМБА России успешно развивает направление спортивной медицины, проводит углубленные медицинские обследования спортсменов сборных команд России и олимпийского резерва. Также в его составе работает Научно-исследовательский институт космической медицины (НИИКМ ФНКЦ ФМБА России). Более подробная информация доступна на сайте

www.fnkc-fmba.ru