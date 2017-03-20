Медицина молочной железы

11-13 мая в Москве состоится V Междисциплинарный форум-выставка «Медицина молочной железы»



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Ключевые спикеры



− Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Меж дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

− Рожкова Надежда Ивановна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИРЦ МЗ РФ, проф. кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК МР Медицинского института РУДН, президент Российской ассоциации маммологов, лауреат Премии Совета Министров СССР (Москва)

− Мантурова Наталья Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии клеточных технологий ФУВ Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, главный внештатный специалист пластический хирург МЗ РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)

− Шабалова Ирина Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры клинической лабораторной диагностики медико-биологического факультета Российской медицинской академии последипломного образования, президент Ассоциации клинических цитологов России (Москва)

− Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российской медицинской академии последипломного образования, руководитель Всероссийского образовательного проекта «Женщины различного возраста между онконебрежностью и онкофобией. Как не допустить рак?».



И многие другие…



Почему мы собираемся?



ФАКТ №1. УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ИХ КАК ЧАСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Далеко не все врачи, диагностируя заболевания молочных желёз, учитывают состояние других органов репродуктивной системы. По данным 2005–2010 годов, гинекологическая заболеваемость женщин, страдающих доброкачественными заболеваниями молочных желёз, составляет 115–117%, т.е. на каждую пациентку приходится в среднем 1,1–1,2 гинекологической болезни.

Связь между состоянием половых органов и молочных желёз становится наглядной не только при изучении их статуса у гинекологических больных, но и при обследовании женщин с доброкачественными заболеваниями молочных желёз. Корреляцию определяют у 85% пациенток.

Вывод: при выявлении нарушений со стороны молочных желёз следует искать гинекологические заболевания, а при болезнях репродуктивной сферы — маммологические нарушения. Что-то найдётся обязательно. Почти всегда.

ФАКТ №2. СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДО СИХ ПОР НЕДОПУСТИМО ВЫСОКА

Рак молочной железы — бесспорный лидер в структуре онкологической заболеваемости и смертности женщин: только за прошедший год распространённость рака этой локализации составила 426,4 на 100 тыс. населения, а смертность в течение года после установления диагноза — 6,6%.

Первый пик онкологической катастрофы приходится на возрастной промежуток 30–40 лет. Анализ статистических данных показывает, что в последние годы число пациенток в этом интервале колеблется в пределах 80–100 на 100 тыс. женщин в год. С возрастом риск рака этой локализации повышается, и если у 50-летних регистрируют 180 случаев на 100 тыс. женщин, то после 65 лет этот показатель — 250 на 100 тыс.

При этом вопросы раннего выявления и эффективной профилактики объёмных образований молочных желёз всё-таки находятся в сфере ответственности акушеров-гинеколов.

ФАКТ №3. ПРИКАЗОМ УСТАНОВЛЕНО

Как разделены зоны ответственности акушера-гинеколога и онколога при диагностике и лечении доброкачественных образований молочных желёз?

Согласно Приказу Минздрава РФ №572н, обязательному для исполнения всеми российскими медицинскими организациями, одна из главных задач акушера-гинеколога — ранняя диагностика любых заболеваний молочных желёз. Её нужно решать как во время профилактических осмотров, так и на обычном приёме. В приказе сделан акцент на том, что для выявления заболеваний молочных желёз врач должен пройти соответствующее тематическое усовершенствование, а это означает, что такая учёба нужна каждому.

Гинеколог вправе лечить доброкачественные диффузные изменения молочных желёз с учётом сопутствующих гинекологических заболеваний. А вот выявленные киста или узел — показания к направлению пациентки в онкологический диспансер для верификации диагноза. Если онколог исключил злокачественный характер процесса, акушер-гинеколог берёт женщину под диспансерное наблюдение.



Что в научной программе?



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ



− Молочные железы: заболевания, их распространённость, смертность, современные тенденции и проблемы.

− Гормонотерапия, гормонофобия и молочные железы: ищем выход.

− Патогенетическое единство болезней молочных желёз и других репродуктивных органов доказано: как это отражено в протоколах лечения?

− Онкология репродуктивных органов: проблемы и перспективы в РФ.

− Современные репродуктивные технологии и здоровье молочных желёз.

− Роль эндокринопатий в развитии заболеваний молочной железы. Что может гинеколог?

− Микробиом женщины и заболевания молочных желёз — есть ли связь?

− Обсуждение клинического протокола МАРС по маммологическому скринингу.



ДИАГНОСТИКА В МАММОЛОГИИ



− Узловые образования молочных желёз: современные цифровые методы диагностики в действии.

− Методы дифференциальной диагностики и алгоритм обследования женщин с узловыми образованиями молочных желёз.

− Маммографический скрининг: вопросы, ответы, практический опыт внедрения.

− Маммография: какой вариант предпочтительнее?

− Томосинтез молочных желёз: где и как это работает?

− Ультразвуковое сканирование как метод диагностики заболеваний молочных желёз: кому, когда?

− Генетическое тестирование: прогнозируем рецидив рака молочной железы.

− Биопсия: тонкости выбора метода.

− Радиологические технологии в уточнённой диагностике непальпируемого рака молочной железы.

− Последние достижения неинвазивных рентгенологических, ультразвуковых и ядерных технологий в маммологии.



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ



− Доброкачественные заболевания молочных желёз в сфере ответственности акушера-гинеколога.

− Молочная железа и гормонотерапия: от развенчания мифов к практическим действиям.

− Масталгия — сигнал внимания к профилактике рака молочной железы. Что делать клиницисту?

− Фармакотерапия ДДМЖ в рамках доказательной медицины и современной практики.

− Патогенетическая терапия диффузной ДДМЖ — есть ли свет в конце тоннеля?

− Мастопатия: взгляд гинеколога, онколога, диагноста.

− Молочные железы и диспластические процессы шейки матки в перименопаузе.



РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ



− РМЖ: знакомый незнакомец.

− РМЖ: что могут клиницисты на местах, что может система?

− Органосохраняющая тактика в лечении пациенток с РМЖ.

− BRCA-ассоциированный РМЖ. Всегда ли оправдана профилактическая мастэктомия?

− Реабилитация пациенток после лечения РМЖ — обязательный этап.

− Профилактика и лечение предраковых и раковых заболеваний молочных желёз: оргвопросы и оргвыводы.

− Рецепторный статус эндометрия при гормонозависимом раке молочной

− железы и сохранение репродуктивной функции.

− Патогенез лимфедемы при раке молочной железы.

− Метастатическая болезнь при РМЖ.

− Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение пациенток с постмастэктомическим синдромом — проблемы и перспективы.



ЛАКТАЦИЯ — ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ



− Грудное вскармливание: на перекрёстке домыслов и истины.

− Контрацепция в период лактации: правила подбора.

− Профилактика нарушений лактации.

− Трещины соска: современная профилактика и лечение.

− Лактационный мастит с точки зрения современной клинической практики.

− Нюансы грудного вскармливания недоношенных.

− Прекращение лактации: показания и методики.

− Поддержка грудного вскармливания в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных новорождённых в условиях перинатального центра.

− Организация дополнительного обучения сотрудников родовспомогательных учреждений по проблемам грудного вскармливания.

− Истинные и надуманные противопоказания к грудному вскармливанию: работа с пациентками.

− Мастер-класс. Практические нюансы грудного вскармливания с позиций доказательной медицины.



РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МАММОЛОГИЯ



− Реконструкция молочных желёз после мастэктомии: качество жизни пациентки и не только.

− Грудные имплантаты: тонкости выбора, методики установки.

− Замена грудного имплантата: принципы и методики.

− Профилактика фиброзной капсулярной контрактуры: продумать до операции.

− Эстетическая и реконструктивная маммология с точки зрения представителей разных специальностей: маммологов, онкологов и пластических хирургов.

− Реконструктивная хирургия в маммологии как важнейший этап реабилитации пациенток после мастэктомии.

− Эстетическая хирургия: когда больше — не значит лучше. Работа с пациентками.

− Онкопластические резекции при раке молочной железы.

− Восстановление инфрамаммарной складки при двухэтапной реконструкции молочной железы.

− Асимметрия молочных желёз. Правило или исключение?



Всероссийская общемедицинская выставка и научно-деловая программа для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века»



− Разграничение сфер ответственности акушера-гинеколога и онколога при ведении пациенток с заболеваниями молочных желёз.

− Особенности финансирования лечебно-диагностических мероприятий при заболеваниях молочных желёз. Оказание платных услуг: что можно, а что — нет.

− Скрининговые программы: комплексная диагностика гинекологических заболеваний и болезней молочных желёз.

− Маммологическая онконастороженность акушера-гинеколога.

− РМЖ у беременных: особенности маршрутизации.

− Право на обезболивание: объективизация выраженности болевого синдрома в рутинной практике.

− Реконструктивная и эстетическая хирургия молочных желёз: правовые аспекты.

− Реабилитация после медицинских вмешательств на молочной железе: мультидисциплинарный подход.



Что на выставке?



Оборудование



− Рентгеномаммографическое оборудование, установки для цифровой маммографии.

− Оборудование для ультразвуковой диагностики заболеваний молочной железы.

− Установки и расходные материалы для пункционной биопсии.

− Оборудование для альтернативной диагностики заболеваний молочных желёз.

− Хирургический инструментарий.



Фармакологические средства



− Препараты для лечения дисгормональных заболеваний молочных желёз: местные и системные средства.

− Фитониринговые средства. Витаминные комплексы.

− Средства для адъювантной терапии рака молочной железы.

− Химиотерапевтические средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний молочных желёз.

− Средства для подавления и стимуляции лактации.

− Системные противомикробные средства для лечения лактационного мастита.

− Местные средства для заживления трещин сосков.



Разное



− Компрессионный трикотаж.

− Молокоотсосы.

− Специализированные лаборатории: генетическая диагностика, онкомаркеры.

− Грудные имплантаты, экзопротезы, эндопротезы и тканевые экспандеры.

− Клиники пластической хирургии, специализирующиеся на маммологии.

− Медицинские маммологические центры и клиники.

