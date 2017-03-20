Главная / Новости медицины и фармации Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению 11-13 мая в Москве состоится II Национальный конгресс «Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению»

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Ключевые спикеры



− Каприн Андрей Дмитриевич, акад. РАН, член-корр. РАО, докт. мед. наук, проф., генеральный директор Национального медицинского исследовательского радиологического центра МЗ РФ, зав. кафедрой урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)



− Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Меж дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)



− Рожкова Надежда Ивановна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИРЦ МЗ РФ, проф. кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК МР Медицинского института РУДН, президент Российской ассоциации маммологов, лауреат Премии Совета Министров СССР (Москва)



− Костин Андрей Александрович, докт. мед. наук, проф., первый зам. генерального директора Национального медицинского исследовательского радиологического центра МЗ РФ, главный онколог Министерства здравоохранения Московской области, зав. кафедрой урологии, онкологии, радиологии факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)



− Аполихин Олег Иванович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина — филиала НМИРЦ МЗ РФ, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью МЗ РФ, вице-президент Российского общества урологов (Москва)



− Старинский Валерий Владимирович, засл. деятель науки РФ, проф., зам. генерального директора по науке Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИРЦ МЗ РФ (Москва)



− Новикова Елена Григорьевна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., руководитель отделения онкогинекологии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИРЦ МЗ РФ (Москва)



− Хмелевский Евгений Витальевич, докт. мед. наук, проф., руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института им П.А. Герцена — филиала НМИРЦ МЗ РФ, главный внештатный специалист радиолог МЗ РФ (Москва)



− Франк Георгий Авраамович, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой патологической анатомии Российской медицинской академии последипломного образования (Москва)



− Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российской медицинской академии последипломного образования, президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), координатор ВПЧ-центра ВОЗ по России и Восточной Европе (Москва)



− Шабалова Ирина Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры клинической лабораторной диагностики медико-биологического факультета Российской медицинской академии последипломного образования, президент Ассоциации клинических цитологов России (Москва)





Почему мы собираемся?



ФАКТ №1. СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ В РФ ДО СИХ ПОР НЕДОПУСТИМО ВЫСОКА



Новообразования по-прежнему занимают второе место в структуре всех причин смерти россиян, приводя к не менее чем 15,5% всех летальных исходов. При этом предраковые и раковые заболевания репродуктивных органов как женщин, так и мужчин — одна из самых острых проблем в России, поскольку суммарно обеспечивают почти 40% всей онкологической заболеваемости* в нашей стране.



Рак молочной железы — бесспорный лидер в структуре онкологической заболеваемости и смертности у женщин: только за прошедший год распространённость рака этой локализации составила 426,4 на 100 тыс. населения, а смертность в течение года после установления диагноза — 6,6%. Цервикальный рак часто поражает молодых женщин репродуктивного возраста — на учёте в онкологических учреждениях России состоит 5,1% пациенток с этим диагнозом, а злокачественные новообразования яичников чрезвычайно тревожат своей быстротечностью и непредсказуемостью, равно как и злокачественные опухоли эндометрия, влагалища и вульвы.



У мужчин рак предстательной железы занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости и смертности, ежегодно унося жизни около 8% пациентов, а распространённость онкологических заболеваний яичек и полового члена, несмотря на относительную редкость, также продолжает расти.



ФАКТ №2. РАК — ИЗЛЕЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИ УСЛОВИИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ



В XXI столетии рак перестал быть диагнозом-приговором — сегодня возобладала иная концепция: рак излечим, но при одном условии — максимально раннем выявлении. Именно поэтому обнаружение злокачественной опухоли любой локализации на поздней стадии всегда свидетельствует о недостаточно полном охвате населения скрининговыми программами, о пробелах в системной профилактической и санитарно-просветительской работе, а также о сложностях междисциплинарного взаимодействия.



Важно, что современный уровень развития науки позволяет сохранять репродуктивную функцию у молодых пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Онкофертильность — молодое, но уже сформированное направление медицины, позволяющее обеспечить благоприятный репродуктивный прогноз, несмотря на лечение основного заболевания.



ФАКТ №3. СНИЗИТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ МОЖНО ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ



Для борьбы с раком репродуктивных органов на национальном уровне необходимы консолидированные усилия:



− врачей — акушеров-гинекологов, маммологов, урологов, онкогинекологов, онкомаммологов и онкоурологов;



− организаторов здравоохранения;



− правительственных структур и общественных организаций.



Профилактика, раннее выявление рака, лечение и реабилитация пациентов — безусловная зона междисциплинарной ответственности. Именно поэтому основными целями предстоящего Конгресса стали следующие:



− максимально полно осветить все научные и практические наработки по профилактике, ранней диагностике, лечению и эффективной реабилитации женщин и мужчин с онкологическими заболеваниями репродуктивных органов;



− укрепить междисциплинарное взаимодействие;



− отладить диалог медицинской общественности с правительственными структурами и общественными организациями, в сферу деятельности которых входят профилактика и борьба с раком половых органов.



Кого мы приглашаем?



Практикующих врачей: онкогинекологов, онкомаммологов, акушеров-гинекологов, онкоурологов, радиологов, химиотерапевтов, специалистов лучевой (в том числе ультразвуковой) диагностики, хирургов, специализирующихся по реконструктивным операциям на молочной железе, акушеров-гинекологов (в том числе эндокринных гинекологов), маммологов, урологов, андрологов, цитологов, гистологов.









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