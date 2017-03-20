Главная / Новости медицины и фармации Врачи, государство и бизнес объединяются для борьбы с деменцией Ведущие российские эксперты в области неврологии, профилактической медицины и гериатрии обсудили вопросы профилактики и ранней диагностики деменции, а также представили промежуточные результаты всероссийской медико-образовательной программы «Академия памяти Мемини», объединившей государство, медицинское сообщество и бизнес в борьбе с этой проблемой. В ее рамках около 9000 пожилых людей прошли бесплатный скрининг на наличие у них ранних признаков когнитивных расстройств.



Деменция – тяжелое психическое заболевание, которое развивается, в основном, у людей, старше 60 лет. Оно выражается в нарушении памяти, внимания, мышления, речи. Деградация этих функций (специалисты называют их когнитивными) обычно сопровождается негативными изменениями поведения и личности пациента: человек замыкается в себе, может проявлять агрессию. Сегодня в мире насчитывается более 47 млн человек с деменцией, но ввиду глобального старения населения их количество, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году превысит 130 млн .



Анна Боголепова, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель программы «Академия памяти Мемини»: «Старение населения превращает деменцию в острую социальную проблему. Уже сегодня в Европе болезнь Альцгеймера и другие болезни, ведущие к деменции, – в тройке лидеров основных причин смертности. К 2050 году, по самым консервативным прогнозам, каждому третьему россиянину будет более 60 лет. А это означает, что новым поколениям будет все труднее и труднее справляться с бременем заболевания. Кроме того, год от года мировые расходы на поддержку семей, столкнувшихся с деменцией, неуклонно растут, и по подсчётам специалистов уже в 2018 году составят уже около 1 трлн долларов США! Для выхода из ситуации обществу необходимо в полной мере осознавать серьёзность проблемы. Деменция – невероятно стигматизированное заболевание. Если не говорить о нем во всеуслышание, семьи с дементными больными будут мучиться молча: одни – даже не понимая, что столкнулись с болезнью, другие – стесняясь говорить о проблеме даже родственникам и друзьям».



Постоянно растущее число пациентов, а также крайне непростые последствия заболевания – медицинские, экономические, социальные – привели к тому, что в 2015 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения была создана рабочая группа для определения приоритетных направлений в борьбе с деменцией. В результате ключевая роль была отдана профилактике, раннему обнаружению и снижению риска развития деменции.



Ольга Ткачёва, д.м.н., профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный специалист гериатр Минздрава РФ: «Сегодня в России наблюдается очевидный поворот в сторону профилактики хронических неинфекционных заболеваний. В стране создана полноценная структура, которая занимается профилактической медициной: работают центры медицинской профилактики, в поликлиниках открыты соответствующие кабинеты, налажена система диспансеризации, предусматривающая, в том числе, особый подход к консультированию пожилых людей и предполагающая проведение диагностики и профилактики когнитивных нарушений и ранних признаков деменции. Безусловно, нам предстоит ещё очень большая работа в этом направлении, однако часть задач уже решается в рамках программы “Академия памяти Мемини”, и я уверена, что сотрудничество будет активно развиваться, и государство более активно подключится к этой работе».



Стартовавшая год назад всероссийская медико-образовательная программа «Академия памяти Мемини» на данный момент охватила 45 малых и крупных городов России. Ее участниками стали более 10000 человек, из которых около 9000 прошли тестирование на наличие у них ранних признаков деменции. Программа стала очередным этапом развития социального проекта для пациентов с деменцией и их родственников «Мемини», поддерживаемого компанией Merz Russia.



Александр Сонин, доктор психологии, руководитель проекта «Мемини»: «Медико-образовательная программа «Академия памяти Мемини» позволила пожилым людям из самых разных уголков нашей страны пройти первичную диагностику, получить консультацию специалиста, а также узнать больше о заболевании. К сожалению, почти в каждом шестом случае (16% протестированных) врачи отмечали у обследуемых признаки довольно серьёзных нарушений памяти, внимания и интеллекта. Без своевременного обследования эти люди вряд ли обратили бы внимание на симптомы до наступления более тяжелой стадии болезни, поэтому можно сказать, что благодаря программе они получили возможность противостоять деменции как можно дольше».



Программа «Академия памяти Мемини» – яркий пример того, как государство, медицинская общественность и социально ответственный бизнес объединились для эффективной борьбы с деменцией. Проект, затронувший крупные и малые города России, получил широкую поддержку со стороны системы гериатрической помощи населению, региональных центров медицинской профилактики и Союза пенсионеров России.



Ольга Ткачёва: «С развитием медицины увеличивается продолжительность жизни населения, и, следовательно, растет количество пожилых людей. В настоящий момент люди старше 80 лет – самая растущая популяция, а это означает, что пришла пора менять отношение общества к проблемам пожилых людей. Сегодня в стране идёт процесс становления гериатрической службы, задача которой – создать медико-социальную инфраструктуру, которая объединит различные сферы: медицину, образование, туризм и др. Это поможет пожилым людям быть социально активными, а значит, более эффективно противостоять развитию когнитивных расстройств. Кроме того, очень важно, чтобы проблемой начали заниматься врачи первичного звена, поэтому мы стараемся уделять особое внимание подготовке специалистов и проводим для них различные образовательные мероприятия. Я очень рада нашему сотрудничеству с проектом «Мемини» и уверена, что только объединение усилий поможет изменить отношение общества к проблеме деменции».



Сегодня, по разным оценкам, в России деменцией страдает около 1,8 млн человек . Более 700 тысяч человек имеют умеренную и тяжелую форму этого заболевания и нуждаются в лекарственной терапии и постороннем уходе.



Ключевые слова: гериатрическая помощь Деменция – тяжелое психическое заболевание, которое развивается, в основном, у людей, старше 60 лет. Оно выражается в нарушении памяти, внимания, мышления, речи. Деградация этих функций (специалисты называют их когнитивными) обычно сопровождается негативными изменениями поведения и личности пациента: человек замыкается в себе, может проявлять агрессию. Сегодня в мире насчитывается более 47 млн человек с деменцией, но ввиду глобального старения населения их количество, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году превысит 130 млн .Постоянно растущее число пациентов, а также крайне непростые последствия заболевания – медицинские, экономические, социальные – привели к тому, что в 2015 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения была создана рабочая группа для определения приоритетных направлений в борьбе с деменцией. В результате ключевая роль была отдана профилактике, раннему обнаружению и снижению риска развития деменции.Стартовавшая год назад всероссийская медико-образовательная программа «Академия памяти Мемини» на данный момент охватила 45 малых и крупных городов России. Ее участниками стали более 10000 человек, из которых около 9000 прошли тестирование на наличие у них ранних признаков деменции. Программа стала очередным этапом развития социального проекта для пациентов с деменцией и их родственников «Мемини», поддерживаемого компанией Merz Russia.Программа «Академия памяти Мемини» – яркий пример того, как государство, медицинская общественность и социально ответственный бизнес объединились для эффективной борьбы с деменцией. Проект, затронувший крупные и малые города России, получил широкую поддержку со стороны системы гериатрической помощи населению, региональных центров медицинской профилактики и Союза пенсионеров России.Сегодня, по разным оценкам, в России деменцией страдает около 1,8 млн человек . Более 700 тысяч человек имеют умеренную и тяжелую форму этого заболевания и нуждаются в лекарственной терапии и постороннем уходе.Ключевые слова: неврология



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