Abbott достигла окончательного соглашения по покупке Alere Окончательная стоимость сделки по приобретению Abbott Laboratories провайдера диагностических услуг и устройств Alere составит 4,48 млрд долларов, пишет







Сделка позволит Abbott занять ведущую позицию на рынке экспресс-тестов. Эксперты ожидают, что покупка Alere приведет к моментальному росту чистой прибыли в пересчете на обыкновенную акцию, а также позволит сэкономить до 500 млн долларов к 2019 году. В 2015 году Alere выпустила более 1,4 млрд экспресс-тестов, годовые продажи компании достигли 2,5 млрд долларов. В частности Alere занимается производством тест-систем для диагностики ВИЧ, туберкулеза, малярии, лихорадки денге.



Ключевые слова: Alere Окончательная стоимость сделки по приобретению Abbott Laboratories провайдера диагностических услуг и устройств Alere составит 4,48 млрд долларов, пишет Fortune . Изначальная цена сделки, о которой стало известно в феврале 2016 года, оценивалась в 5,8 млрд долларов. В феврале прошлого года Abbott заявила о готовности выплатить по 56 долларов за каждую ценную акцию Alere, однако позже Alere предложила снизить стоимость сделки до 51 долларов (на 20,5% больше стоимости акций компании на бирже). Предложение о снижении было сделано в связи с появлением информации о некоторых внутренних проблемах в компании. Abbott согласилась с новой ценой Alere.Сделка позволит Abbott занять ведущую позицию на рынке экспресс-тестов. Эксперты ожидают, что покупка Alere приведет к моментальному росту чистой прибыли в пересчете на обыкновенную акцию, а также позволит сэкономить до 500 млн долларов к 2019 году. В 2015 году Alere выпустила более 1,4 млрд экспресс-тестов, годовые продажи компании достигли 2,5 млрд долларов. В частности Alere занимается производством тест-систем для диагностики ВИЧ, туберкулеза, малярии, лихорадки денге.Ключевые слова: Abbott









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Abbott достигла окончательного соглашения по покупке Alere Abbott и Alere договорились снизить сумму по слиянию до 4,48 млрд долларов. Изначально в 2016 году планировалось, что Abbott заплатит за акции провайдера диагностических услуг и устройств Alere 5,8 млрд долларов, однако из-за некоторых внутренних проблем Alere предложила сократить сумму сделки.

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