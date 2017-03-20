Abbott достигла окончательного соглашения по покупке Alere

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Главная / Новости медицины и фармации
17.04.2017 13:45
Abbott достигла окончательного соглашения по покупке AlereОкончательная стоимость сделки по приобретению Abbott Laboratories провайдера диагностических услуг и устройств Alere составит 4,48 млрд долларов, пишет Fortune. Изначальная цена сделки, о которой стало известно в феврале 2016 года, оценивалась в 5,8 млрд долларов.
В феврале прошлого года Abbott заявила о готовности выплатить по 56 долларов за каждую ценную акцию Alere, однако позже Alere предложила снизить стоимость сделки до 51 долларов (на 20,5% больше стоимости акций компании на бирже). Предложение о снижении было сделано в связи с появлением информации о некоторых внутренних проблемах в компании. Abbott согласилась с новой ценой Alere.
Сделка позволит Abbott занять ведущую позицию на рынке экспресс-тестов. Эксперты ожидают, что покупка Alere приведет к моментальному росту чистой прибыли в пересчете на обыкновенную акцию, а также позволит сэкономить до 500 млн долларов к 2019 году. В 2015 году Alere выпустила более 1,4 млрд экспресс-тестов, годовые продажи компании достигли 2,5 млрд долларов. В частности Alere занимается производством тест-систем для диагностики ВИЧ, туберкулеза, малярии, лихорадки денге.
Ключевые слова: Abbott, Alere
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