Госдума одобрила в первом чтении проект об исключении аптек из закона о госзакупках Государственная дума в пятницу в первом чтении одобрила законопроект об исключении государственных аптек из закона о госзакупках. Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», продолжат осуществлять деятельность в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информирует



По мнению разработчиков законопроекта, при реализации конкурсных процедур в рамках действующего законодательства главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения определенных лекарственных препаратов, так как для одного МНН есть множество аналогов.



Один из авторов законопроекта депутат Александр Носов отметил, что сейчас срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. «Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний», — добавил он. При реализации закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней.



Ранее профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



Ключевые слова: Государственная дума в пятницу в первом чтении одобрила законопроект об исключении государственных аптек из закона о госзакупках. Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», продолжат осуществлять деятельность в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информирует РИА Новости По мнению разработчиков законопроекта, при реализации конкурсных процедур в рамках действующего законодательства главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения определенных лекарственных препаратов, так как для одного МНН есть множество аналогов.Один из авторов законопроекта депутат Александр Носов отметил, что сейчас срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. «Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний», — добавил он. При реализации закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней.Ранее профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об исключении аптек из закона о госзакупках.Ключевые слова: аптеки









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Госдума одобрила в первом чтении проект об исключении аптек из закона о госзакупках Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», продолжат осуществлять деятельность в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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