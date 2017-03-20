Правительство утвердило правила ведения регистров пациентов с ВИЧ и туберкулезом

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Главная / Новости медицины и фармации
17.04.2017 11:14
Правительство утвердило правила ведения регистров пациентов с ВИЧ и туберкулезомФедеральные регистры пациентов, страдающих ВИЧ и туберкулезом, должны заработать с 1 июля 2017 года. Постановлением правительства РФ от 8 апреля 2017 года утверждены правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом.
В правительстве подчеркивают, что федеральные регистры необходимы для формирования и ведения федеральных и региональных персонифицированных баз данных о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулезом, в целях организации оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами.
«Органы государственной власти субъектов Федерации будут вести региональные сегменты федеральных регистров и представлять содержащиеся в них сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти», - говорится в материале кабинета министров.
Новые правила определяют порядок ведения федеральных регистров, включающих в себя федеральные и региональные сегменты, а также порядок предоставления сведений, содержащихся в региональных сегментах, в соответствующие федеральные сегменты. Федеральные регистры будет вести Минздрав России.
Ключевые слова: Правительство РФ, регистр
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