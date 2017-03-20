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 Главная / Новости медицины и фармации

17.04.2017 11:06

III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи»

С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи». Это одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющее широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью мероприятия является консолидация сил медицинского сообщества для обмена последней профессиональной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний. 

Форум отличается мультидисциплинарной направленностью, интерактивным форматом и высоким уровнем приглашенных спикеров. В работе мероприятия принимают участие химиотерапевты, специалисты лучевой диагностики и терапии (в т.ч. врачи-рентгенологи, врачи КТ, МРТ, ультразвуковой диагностики), патоморфологи, генетики, иммунологи, маммологи, хирурги, эндокринологи, гинекологи, урологи, специалисты паллиативной помощи и реабилитации, специалисты клинико-диагностических и молекулярно-генетических лабораторий, специалисты фармацевтических компаний и другие.

Программа «Белых Ночей» включает в себя самые различные форматы обсуждения актуальных вопросов онкологии. В 2017 году Вас ожидает: 
• проведение онлайн-трансляций; 
• аккредитация в системе НМО;
• более 10 мастер-классов; 
• более 30 международных экспертов; 
• более 90 экспонентов; 
• более 150 научных докладов; 
• участники более чем из 200 городов и 40 стран; 
• свыше 13 сателлитных симпозиумов; 
• свыше 3000 участников.

Важно отметить, что III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи» проходит в год 90-летия НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, который по праву считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медицинским учреждением страны. НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова уже 90 лет продвигает идею, которой соответствует и проведение Форума – «Мы создаем современную медицину!».

Приглашаем Вас объединить научный потенциал всех врачей-онкологов мира для создания современных методик скрининга, диагностики, лечения онкологических заболеваний.

Ключевые темы Форума: 

• Рак молочной железы – метастатический;
• Рак молочной железы - локальный, местно-распространенный, адъювантный;
• Профилактика рака, наследственность и эпидемиология;
• Опухоли центральной нервной системы;
• Терапия развития - клиническая фармакология и экспериментальная терапия;
• Терапия развития – иммунотерапия;
• Гастроинтестинальный рак (колоректальный);
• Гастроинтестинальный рак (неколоректальный);
• Рак мочеполовой системы (непростатический);
• Рак мочеполовой системы (простатический);
• Онкогинекология;
• Саркома;
• Опухоли головы и шеи;
• Медицинские услуги и качество медицинской помощи;
• Онкогематологические заболевания - лейкоз, миелодиспластический синдром и аллотрансплантат;
• Онкогематологические заболевания - лимфома и хроническая лимфоцитарная лимфома;
• Онкогематологические заболевания - плазмоклеточная дискразия;
• Рак легких - немелкоклеточный местно-распространенный/мелкоклеточный/онкологические заболевания органов грудной клетки;
• Рак легких - немелкоклеточный метастатический;
• Пациент и уход за ним;
• Детская онкология;
• Биология рака.

Подробная информация о Форуме: www.forum-onco.ru 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская.

По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:
Ульяна Шапошникова
Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 143
e-mail: forum-onco@ctogroup.ru 


Ключевые слова: онкологический Форум «Белые Ночи»


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