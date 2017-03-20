Здравоохранение все больше привлекает киберпреступников

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Главная / Новости медицины и фармации
14.04.2017 17:56
Здравоохранение все больше привлекает киберпреступниковСфера здравоохранения сегодня является одной из лидирующих по количеству случаев утечек информации и объему украденных данных. Только за 2015 год было похищено 113,2 млн медицинских записей. При этом стоимость таких данных на подпольном рынке сегодня может доходить до 500 тыс. долларов, свидетельствуют данные отчета «Киберпреступления и угрозы в отрасли здравоохранения», подготовленного компанией Trend Micro Incorporated.
Чаще всего злоумышленники используют украденные данные для нелегальной покупки лекарств, налоговых махинаций и других противоправных действий. При этом жертва даже может долгое время не подозревать, что ее информация была украдена и используется киберпреступниками в незаконных целях. Деятельность киберпреступников больше всего распространена в странах, в которых применяется система медицинского страхования – США, Канаде, Японии, Иране и Словакии.
Свою роль играет и развитие технологий. Современные ИТ-решения значительно упрощают позволяют объединить в единую сеть большое количество устройств в рамках крупных медицинских учреждений. Однако, согласно отчету, с помощью поисковой системы Shodan, которая позволяет находить устройства, подключенные к Интернету, практически любой пользователь может увидеть, какие устройства используются в тех или иных учреждениях. Кроме того, киберпреступники научились использовать уязвимости в программах для проведения онлайн-конференций, а также уязвимости в веб-камерах и микрофонах для подключения к ним и сбора необходимых данных.
Ключевые слова: киберпреступность, ИТ-решения
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