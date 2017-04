Главная / Новости медицины и фармации Самолечение должно стать ответственным! Круглый стол «Ответственное самолечение: векторы развития концепции в рамках российской действительности», собрал ведущих специалистов фармацевтической отрасли, практикующих врачей и авторитетных экспертов в области здравоохранения. Участники дискуссии впервые в России на столь высоком уровне подняли вопросы грамотного применения пациентами безрецептурных препаратов и ответственного отношения к здоровью, ключевой роли фармацевта, доступности медицинской помощи и растущей нагрузки на систему здравоохранения.



Что такое ответственное самолечение?



81% россиян считают себя ответственными за поддержание и профилактику здоровья, показало исследование ВЦИОМ «Bayer Барометр»



Открывая дискуссию, модератор круглого стола Лилия Викторовна Титова, Исполнительный директор «Союза профессиональных фармацевтических организаций», подчеркнула, что тема самолечения очень актуальна, однако воспринимается неоднозначно. «Очень часто в сознании пациента, это равносильно самостоятельной постановке диагноза и бесконтрольному приему препаратов. Мы хотим изменить это отношение» - поделилась с журналистами Лилия Викторовна.

По определению ВОЗ ответственное самолечение — это «разумное применение самими пациентами лекарственных средств с высоким профилем безопасности, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких недомоганий до оказания профессиональной врачебной помощи».

Более широкая трактовка концепции ОСЛ предполагает готовность пациента взять ответственность за собственное здоровье и готовность медицинского и\или фармацевтического работника разделить эту ответственность с пациентом. Исходя из такого подхода, концепция ответственного самолечения включает в себя профилактику (физическая активность, правильное питание), мониторинг состояния здоровья и раннюю диагностику, приверженность лечению, ответственность за правильный прием препаратов и их осознанный выбор в тех случаях, где это возможно.



Ответственное самолечение: проблемы и решения



Сегодня социально-ориентированный подход к здравоохранению и важность повышения роли пациента в заботе о своем здоровье стали мировыми тенденциями. «Более 30 лет назад европейское сообщество под эгидой ВОЗ озаботилось этой проблемой» - отметила первый заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ Юлия Васильевна Михайлова.



Существует несколько глобальных трендов, влияющих на развитие концепции ответственного самолечения. В первую очередь, пациенты становятся все более информированными, благодаря революции в цифровых технологиях, которая в наше время во многом видоизменяет традиционную парадигму «пациент – врач». «Согласно отчету Google, только в 2015 году каждый двадцатый запрос в интернете был связан со здоровьем — это 3,5 миллиарда запросов» — отметила глава дивизиона Consumer Health компании Bayer Ирина Викторовна Успенская. Пациенты стремятся найти все более достоверную информацию о заболеваниях, лекарственных препаратах, их назначении и применении. «Когда пациенты прибегают к практике самолечения, очень важно, чтобы это самолечение стало ответственным», — подчеркнула Юлия Васильевна Михайлова.

Значительный рост числа хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология) в мире предопределяет то, что после постановки диагноза и подбора лекарственной терапии роль пациента в правильном приеме препаратов, в мониторинге собственного состояния становится архиважной, так как уже не требуется каждый раз обращаться за профессиональной консультацией к врачу.



Кроме того, растущие расходы здравоохранения по всему миру (в том числе из-за роста хронических неинфекционных заболеваний), вынуждают искать пути оптимизации. Именно поэтому идея ответственного подхода граждан к своему здоровью с каждым днем привлекает все большее число сторонников, а современная динамика развития экономики создает предпосылки для успешной реализации концепции ответственного самолечения.



Одним из преимуществ концепции ОСЛ является снятие нагрузки с врачей. По мнению Юлии Васильевны Михайловой, «доступность медицинской помощи связана с тем, что к врачу должны приходить истинные больные - те, кто нуждается во врачебной помощи». Большое количество посещений терапевтов связано с незначительными недомоганиями (например, заложенность носа, изжога, солнечные ожоги), которые могли бы быть решены приемом безрецептурных препаратов. Грамотное применение концепции ответственного самолечения позволяет врачам фокусироваться на помощи пациентам с серьезными заболеваниями.



Заведующая кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого московского государственного медуниверситета им. И.М. Сеченова, председатель Правления Московского фармацевтического общества (официальный член Международной федерации фармацевтов) Роза Исмаиловна Ягудина обратила внимание на то, что в России не проводилось экономических расчетов, связанных с применением безрецептурных препаратов. Однако внедрение концепции ответственного самолечения существенно помогло снять нагрузку с системы здравоохранения западных стран. «Например, только применение безрецептурных препаратов при мигрени и головной боли (наиболее распространенных легких заболеваний), позволяет снизить расходы бюджета ФРГ ежегодно до 1 миллиарда евро, потому что можно избежать визита к врачу, затрат на диагностику и другие расходы системы здравоохранения. В США сделали очень интересное исследование, показав, что каждый доллар, потраченный на покупку безрецептурных препаратов, позволяет сэкономить в бюджете страны 6-7 долларов». По мнению Розы Исмаиловны, «все страны обязаны развивать концепцию ответственного самолечения», однако «нужны определённые стандарты и руководства».

Применение безрецептурных препаратов и роль фармацевтических работников



Глава дивизиона Consumer Health компании Bayer Ирина Викторовна Успенская напомнила о том, что «безрецептурные препараты обладают максимальным профилем безопасности, доказанным многолетними наблюдениями и отчетами систем фармаконадзора различных стран. Известно, что безрецептурные препараты являются неотъемлемой составной частью и необходимым условием успешного развития концепции ответственного самолечения. Bayer считает исключительно важным вопрос грамотного применения собственных препаратов пациентами».

Фармацевты и провизоры могут помочь пациенту проанализировать симптомы, проконсультировать, как правильно принимать, хранить препарат, подсказать, в каких случаях можно применить самолечение, а в каких, обратиться к врачу. Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Валентиновна Игнатьева отметила, что «на сегодняшний день единственную информацию о лекарственном препарате, о правилах его приема дают именно в аптечной организации». Фармацевтические работники являются важнейшим звеном для контроля правильного выбора и применения безрецептурных лекарств. На этом этапе важно, чтобы пациентам была оказана квалифицированная консультация.



По мнению Розы Исмаиловны Ягудиной, необходимо создавать специальные образовательные программы для аптечных работников: «Союз медицинских специалистов и аптечных работников, науки и бизнеса будет способствовать тому, что доступ к препаратам и качественной лекарственной помощи будет улучшаться».



Ответственным должно быть не только лечение, но и подход к здоровью



Об основных принципах концепции ответственного самолечения рассказала старший научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ГБОУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Любовь Юрьевна Дроздова. «Я бы предложила взглянуть на эту проблему немного под другим углом и расширила бы это до концепции ответственного отношения к здоровью». Концепция ответственного самолечения позволяет систематизировать подход и должна служить надежным навигатором для пациентов в заботе о собственном здоровье. «Концепция ответственного самолечения поднимет качество жизни, а это очень важный показатель, за которой борется вся система здравоохранения» - отметила Лилия Викторовна Титова.

Участники круглого стола согласились, что для развития концепции ответственного самолечения в России необходимо выработать ряд методических рекомендаций и инициатив, чтобы четко определить принципы реализации концепции и снизить растущую нагрузку на систему здравоохранения.



Кроме того, помочь обычному человеку сделать осознанный, мотивированный и безопасный выбор в отношении самолечения должна доступная, понятная и корректная информация о симптоматике легких недомоганий и принципах действия лекарственных препаратов.



Эксперты сошлись во мнении, что внедрение концепции ответственного самолечения в России возможно только при участии медицинского и фармацевтического сообщества, производителей, а также общественных организаций и государства.



Ответственное самолечение должно стать одним из ключевых факторов в сохранении здоровья нации.



О проекте «Bayer Барометр»



«Bayer Барометр» – это исследовательский и социальный проект, направленный на изучение различных аспектов качества жизни в России. Проект стартовал в 2014 году по инициативе международного концерна Bayer и проводится совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В рамках проекта проводятся круглые столы, общественные дискуссии, направленные на развитие таких сфер, как здравоохранение, сельское хозяйство.



Bayer: Science For A Better Life





Bayer – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания Bayer задает тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность группы построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer – социально ответственная компания, которая придерживается принципов устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2015 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 46,3 млрд. евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,3 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная информация доступна на сайте



Ключевые слова: самолечение Круглый стол «Ответственное самолечение: векторы развития концепции в рамках российской действительности», собрал ведущих специалистов фармацевтической отрасли, практикующих врачей и авторитетных экспертов в области здравоохранения. Участники дискуссии впервые в России на столь высоком уровне подняли вопросы грамотного применения пациентами безрецептурных препаратов и ответственного отношения к здоровью, ключевой роли фармацевта, доступности медицинской помощи и растущей нагрузки на систему здравоохранения.Открывая дискуссию, модератор круглого стола Лилия Викторовна Титова, Исполнительный директор «Союза профессиональных фармацевтических организаций», подчеркнула, что тема самолечения очень актуальна, однако воспринимается неоднозначно. «Очень часто в сознании пациента, это равносильно самостоятельной постановке диагноза и бесконтрольному приему препаратов. Мы хотим изменить это отношение» - поделилась с журналистами Лилия Викторовна.По определению ВОЗ ответственное самолечение — это «разумное применение самими пациентами лекарственных средств с высоким профилем безопасности, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких недомоганий до оказания профессиональной врачебной помощи».Более широкая трактовка концепции ОСЛ предполагает готовность пациента взять ответственность за собственное здоровье и готовность медицинского и\или фармацевтического работника разделить эту ответственность с пациентом. Исходя из такого подхода, концепция ответственного самолечения включает в себя профилактику (физическая активность, правильное питание), мониторинг состояния здоровья и раннюю диагностику, приверженность лечению, ответственность за правильный прием препаратов и их осознанный выбор в тех случаях, где это возможно.Сегодня социально-ориентированный подход к здравоохранению и важность повышения роли пациента в заботе о своем здоровье стали мировыми тенденциями. «Более 30 лет назад европейское сообщество под эгидой ВОЗ озаботилось этой проблемой» - отметила первый заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ Юлия Васильевна Михайлова.Существует несколько глобальных трендов, влияющих на развитие концепции ответственного самолечения. В первую очередь, пациенты становятся все более информированными, благодаря революции в цифровых технологиях, которая в наше время во многом видоизменяет традиционную парадигму «пациент – врач». «Согласно отчету Google, только в 2015 году каждый двадцатый запрос в интернете был связан со здоровьем — это 3,5 миллиарда запросов» — отметила глава дивизиона Consumer Health компании Bayer Ирина Викторовна Успенская. Пациенты стремятся найти все более достоверную информацию о заболеваниях, лекарственных препаратах, их назначении и применении. «Когда пациенты прибегают к практике самолечения, очень важно, чтобы это самолечение стало ответственным», — подчеркнула Юлия Васильевна Михайлова.Значительный рост числа хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология) в мире предопределяет то, что после постановки диагноза и подбора лекарственной терапии роль пациента в правильном приеме препаратов, в мониторинге собственного состояния становится архиважной, так как уже не требуется каждый раз обращаться за профессиональной консультацией к врачу.Кроме того, растущие расходы здравоохранения по всему миру (в том числе из-за роста хронических неинфекционных заболеваний), вынуждают искать пути оптимизации. Именно поэтому идея ответственного подхода граждан к своему здоровью с каждым днем привлекает все большее число сторонников, а современная динамика развития экономики создает предпосылки для успешной реализации концепции ответственного самолечения.Одним из преимуществ концепции ОСЛ является снятие нагрузки с врачей. По мнению Юлии Васильевны Михайловой, «доступность медицинской помощи связана с тем, что к врачу должны приходить истинные больные - те, кто нуждается во врачебной помощи». Большое количество посещений терапевтов связано с незначительными недомоганиями (например, заложенность носа, изжога, солнечные ожоги), которые могли бы быть решены приемом безрецептурных препаратов. Грамотное применение концепции ответственного самолечения позволяет врачам фокусироваться на помощи пациентам с серьезными заболеваниями.Заведующая кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого московского государственного медуниверситета им. И.М. Сеченова, председатель Правления Московского фармацевтического общества (официальный член Международной федерации фармацевтов) Роза Исмаиловна Ягудина обратила внимание на то, что в России не проводилось экономических расчетов, связанных с применением безрецептурных препаратов. Однако внедрение концепции ответственного самолечения существенно помогло снять нагрузку с системы здравоохранения западных стран. «Например, только применение безрецептурных препаратов при мигрени и головной боли (наиболее распространенных легких заболеваний), позволяет снизить расходы бюджета ФРГ ежегодно до 1 миллиарда евро, потому что можно избежать визита к врачу, затрат на диагностику и другие расходы системы здравоохранения. В США сделали очень интересное исследование, показав, что каждый доллар, потраченный на покупку безрецептурных препаратов, позволяет сэкономить в бюджете страны 6-7 долларов». По мнению Розы Исмаиловны, «все страны обязаны развивать концепцию ответственного самолечения», однако «нужны определённые стандарты и руководства».Применение безрецептурных препаратов и роль фармацевтических работниковГлава дивизиона Consumer Health компании Bayer Ирина Викторовна Успенская напомнила о том, что «безрецептурные препараты обладают максимальным профилем безопасности, доказанным многолетними наблюдениями и отчетами систем фармаконадзора различных стран. Известно, что безрецептурные препараты являются неотъемлемой составной частью и необходимым условием успешного развития концепции ответственного самолечения. Bayer считает исключительно важным вопрос грамотного применения собственных препаратов пациентами».Фармацевты и провизоры могут помочь пациенту проанализировать симптомы, проконсультировать, как правильно принимать, хранить препарат, подсказать, в каких случаях можно применить самолечение, а в каких, обратиться к врачу. Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Валентиновна Игнатьева отметила, что «на сегодняшний день единственную информацию о лекарственном препарате, о правилах его приема дают именно в аптечной организации». Фармацевтические работники являются важнейшим звеном для контроля правильного выбора и применения безрецептурных лекарств. На этом этапе важно, чтобы пациентам была оказана квалифицированная консультация.По мнению Розы Исмаиловны Ягудиной, необходимо создавать специальные образовательные программы для аптечных работников: «Союз медицинских специалистов и аптечных работников, науки и бизнеса будет способствовать тому, что доступ к препаратам и качественной лекарственной помощи будет улучшаться».Об основных принципах концепции ответственного самолечения рассказала старший научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ГБОУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Любовь Юрьевна Дроздова. «Я бы предложила взглянуть на эту проблему немного под другим углом и расширила бы это до концепции ответственного отношения к здоровью». Концепция ответственного самолечения позволяет систематизировать подход и должна служить надежным навигатором для пациентов в заботе о собственном здоровье. «Концепция ответственного самолечения поднимет качество жизни, а это очень важный показатель, за которой борется вся система здравоохранения» - отметила Лилия Викторовна Титова.Участники круглого стола согласились, что для развития концепции ответственного самолечения в России необходимо выработать ряд методических рекомендаций и инициатив, чтобы четко определить принципы реализации концепции и снизить растущую нагрузку на систему здравоохранения.Кроме того, помочь обычному человеку сделать осознанный, мотивированный и безопасный выбор в отношении самолечения должна доступная, понятная и корректная информация о симптоматике легких недомоганий и принципах действия лекарственных препаратов.Эксперты сошлись во мнении, что внедрение концепции ответственного самолечения в России возможно только при участии медицинского и фармацевтического сообщества, производителей, а также общественных организаций и государства.Ответственное самолечение должно стать одним из ключевых факторов в сохранении здоровья нации.«Bayer Барометр» – это исследовательский и социальный проект, направленный на изучение различных аспектов качества жизни в России. Проект стартовал в 2014 году по инициативе международного концерна Bayer и проводится совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В рамках проекта проводятся круглые столы, общественные дискуссии, направленные на развитие таких сфер, как здравоохранение, сельское хозяйство.Bayer: Science For A Better LifeBayer – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания Bayer задает тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность группы построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer – социально ответственная компания, которая придерживается принципов устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2015 финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 117 000 человек, объем продаж – 46,3 млрд. евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,3 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.com Ключевые слова: Bayer Барометр



Последние новости

Здравоохранение все больше привлекает киберпреступников Сфера здравоохранения сегодня является одной из лидирующих по количеству случаев утечек информации и объему украденных данных. Только за 2015 год было похищено 113,2 млн медицинских записей. В 70 регионах РФ отсутствуют некоторые льготные препараты для лечения ВИЧ и онкопатологий Проведенный Росздравнадзором мониторинг выявил нехватку в регионах ряда медикаментов из перечня ЖНВЛП, предназначенных для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Импорт готовых лекарств в Россию вырос на 8,7% По итогам первых трех месяцев 2017 года, в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 113,2 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Biogen и Roche лицензируют экспериментальные препараты Bristol-Myers Squibb Компания Bristol-Myers Squibb намерена передать Biogen и Roche права на два экспериментальных препарата для лечения прогрессирующего супрануклеарного паралича и мышечной дистрофии Дюшенна. Сумма первоначальных взносов составит 470 млн долларов. FDA нашла нарушения на производстве фармсубстанций Teva в Китае Инспекторы FDA в ходе рутинной проверки обнаружили несоответствие стандартам GMP в системе контроля производства, а также в процессе пробоотбора и анализа на китайском заводе Teva. Компании Teva уже приступила к реализации мер по исправлению сложившейся ситуации.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.