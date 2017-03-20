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 Главная / Новости медицины и фармации

14.04.2017 17:12

В 70 регионах РФ отсутствуют некоторые льготные препараты для лечения ВИЧ и онкопатологий

Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов, проведенный Роздравнадзором, выявил нехватку в регионах ряда медикаментов из перечня ЖНВЛП, предназначенных для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, пишут «Известия».

По данным Росздравнадзора, в среднем по России на фармацевтическом рынке находится 418 международных непатентованных наименований (МНН) из 646, входящих в перечень ЖНВЛП. Согласно результатам мониторинга Росздравнадзора, такие препараты для лечения ВИЧ, как, например, ставудин, отсутствует в 73 регионах, лопиновир+ретоновир — в 56, атаназивир, абакавир и эфавиренз — в 68 регионах.

Что касается противоопухолевых препаратов, то мелфолан, сунитиниб и бортезомиб отсутствуют почти в 70 регионах, а трастузумаб, предназначенный для лечения рака молочной железы, не найти в 64 регионах России.

На своем сайте Росздравнадзор сообщает, что жалоб на дефицит ЖНВЛП не поступало. В Министерстве здравоохранения РФ тоже не видят поводов для беспокойства. В пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что цель организации лекарственного обеспечения — предоставить жителям конкретного региона необходимые медикаменты исходя из их актуальных потребностей, а вовсе не наполнить все субъекты РФ всеми препаратами из перечня ЖНВЛП.


Ключевые слова: Росздравнадзор, ЖНВЛП


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