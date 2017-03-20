Импорт готовых лекарств в Россию вырос на 8,7% По итогам первого квартала 2017 года, в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 113,2 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение), динамика при расчете в рублях к аналогичному периоду прошлого года составила 8,7%. Импорт нерасфасованной продукции достиг 20,6 млрд рублей, что на 11,6% больше прошлогоднего показателя. Такие данные содержатся в материале аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.



Натуральные темпы роста по готовых ЛС за январь-март 2017 года довольно скромные. За это время было ввезено в Россию около 470 млн упаковок иностранных лекарств, всего на 4,4% больше, чем годом ранее. «Положительная динамика вызвана лишь изменением формата поставляемых упаковок, при пересчете на минимальные единицы дозирования (МЕД), импорт готовых форм уходит в глубокий минус (-9,8%), который пока не перекрывается даже растущими поставками in-bulk, последний за год при расчёте в МЕД прибавил чуть менее 12%», - отмечают эксперты RNC Pharma.



Если сравнивать объемы импорта по месяцам, то окажется, что прирост поставок готовых лекарственных препаратов в марте к февралю довольно высок, как при расчетах в рублях (+47%), так и в натуральном выражении (+29). Лидером по объемам поставок готовых форм в 1 квартале 2017 г. стал Novatris, к аналогичному периоду прошлого года рублёвая динамика достигла 14%, вторая строчка у Sanofi, только динамика здесь отрицательная (-4%). Обе компании при этом активно наращивают поставки in-bulk, в 2,6 и 4 раза соответственно, а также поставляют АФС на собственные производственные мощности в Санкт-Петербурге и Орловской области.



Ключевые слова: RNC Pharma По итогам первого квартала 2017 года, в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 113,2 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение), динамика при расчете в рублях к аналогичному периоду прошлого года составила 8,7%. Импорт нерасфасованной продукции достиг 20,6 млрд рублей, что на 11,6% больше прошлогоднего показателя. Такие данные содержатся в материале аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.Натуральные темпы роста по готовых ЛС за январь-март 2017 года довольно скромные. За это время было ввезено в Россию около 470 млн упаковок иностранных лекарств, всего на 4,4% больше, чем годом ранее. «Положительная динамика вызвана лишь изменением формата поставляемых упаковок, при пересчете на минимальные единицы дозирования (МЕД), импорт готовых форм уходит в глубокий минус (-9,8%), который пока не перекрывается даже растущими поставками in-bulk, последний за год при расчёте в МЕД прибавил чуть менее 12%», - отмечают эксперты RNC Pharma.Если сравнивать объемы импорта по месяцам, то окажется, что прирост поставок готовых лекарственных препаратов в марте к февралю довольно высок, как при расчетах в рублях (+47%), так и в натуральном выражении (+29). Лидером по объемам поставок готовых форм в 1 квартале 2017 г. стал Novatris, к аналогичному периоду прошлого года рублёвая динамика достигла 14%, вторая строчка у Sanofi, только динамика здесь отрицательная (-4%). Обе компании при этом активно наращивают поставки in-bulk, в 2,6 и 4 раза соответственно, а также поставляют АФС на собственные производственные мощности в Санкт-Петербурге и Орловской области.Ключевые слова: импорт









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