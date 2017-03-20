Главная / Новости медицины и фармации ДЕНЬ ГОЛОСА Ежегодно 16 апреля отмечают Международный день голоса. Этот профессиональный праздник касается не только фониатров и ЛОР-врачей, но и всех представителей голосо-речевых профессий: вокалистов и артистов, актеров, дикторов и педагогов. В России, как и в других странах, проблемами, связанными с голосом, занимаются оториноларингологи. Российский подход особенно интересен тем, что мы можем выделить и отдельную медицинскую специальность — фониатрию — созданную исключительно для лечения и профилактики нарушений голоса и его коррекции.



В общении голос играет не менее важную роль, чем внешность. Он может расположить к себе собеседника или оттолкнуть, сложить о вас правильное или превратное впечатление.



«Голос — это в первую очередь средство коммуникации. Одного человека мы слушаем с большим удовольствием, голос другого вызывает негативные ощущения. Половина нашего влияния на окружающих обеспечивается нашим голосом и речью», — рассказала Ольга ОРЛОВА, вице-президент Ассоциации фониатров и фонопедагогов, член Президиума Российской общественной академии голоса, доктор педагогических наук и профессор.



Качества голоса индивидуальны и воспринимаются разными людьми по-разному. «Хорошим» голосам обычно дают такие характеристики: приятные, спокойные, теплые, мелодичные. «Плохими» принято называть плаксивые, гнусавые, резкие и монотонные голоса. Голос зачастую играет ключевую роль – при устройстве на работу, во время важных выступлений, на свиданиях и встречах. Высокий и звонкий голос принято ассоциировать с юностью, низкий – с опытностью, респектабельностью и возрастом.



Голос новорожденного ребенка до пубертатного периода у мальчиков и девочек практически идентичен по высоте звучания. С наступлением полового созревания мужской голос резко меняется и становится более низким. И наоборот после 90 лет голос у женщин понижается, а мужчин становится более высоким.



«Звучание голоса может сказать многое об общем здоровье нашего организма. Даже если у вас нет воспаления верхних дыхательных путей, а болит что-то другое, вы все равно говорите не так, как в состоянии полного здоровья. Сегодня существуют исследования, которые доказывают, что даже шизофрению в группе риска можно определить по тембральным характеристикам голоса», — рассказала Ольга ОРЛОВА.



Помимо прочего, голос — это социальный фактор. Женщина, которая стремится выйти замуж, будет всегда говорить высоким голосом, чтобы привлечь к себе внимание потенциального партнера. А как только она создает семью, голос ее понижается. А женщины, работающие в мужском коллективе, непроизвольно начинают говорить постоянно в более низкой тональности - чтобы быть понятыми и добиться желаемого эффекта.



«Статистика профессиональных нарушений голоса остается многие годы стабильной. Есть профессиональные группы, где нарушения голоса доминируют. Больше всех им подвержены обладатели «разговорных» профессий – экскурсоводы, педагоги в школах и детсадах, устные переводчики, телефонисты. К сожалению, эта тенденция остается неизменной», – поделилась Ольга ОРЛОВА.



Основные жалобы, которые отмечают профессионалы голоса: сухость в горле, болезненное першение, утомляемость, осиплость. Существует большое количество причин, которые приводят к проблемам с голосом: перенапряжение голосовых складок, условия труда, стрессы, ОРВИ, постоянное переохлаждение и курение.



«Если вы столкнулись с проблемой охриплости голоса, то незамедлительно обратитесь к профильному специалисту – отоларингологу или фониатру, который установит причины голосовых нарушений и подберет оптимальное лечение. – предостерегает врач-фониатр, кандидат медицинских наук, фониатр музыкальных проектов на телевидении Екатерина ОСИПЕНКО. – Помните: игнорирование проблемы охриплости может привести к хроническому ларингиту, хирургическому лечению и необратимым изменениям голоса. Для профессионалов голоса обязателен визит к фониатру или отоларингологу не реже чем 1 раз в 6 месяцев»



В этом году Россия в девятый раз отметит День голоса профильными мероприятиями, которые традиционно организовывает ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России». 13 апреля все желающие смогут посетить симпозиум «Голос – здоровье, искусство, карьера, успех». Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке:



Ключевые слова: фониатр В общении голос играет не менее важную роль, чем внешность. Он может расположить к себе собеседника или оттолкнуть, сложить о вас правильное или превратное впечатление., — рассказала Ольга ОРЛОВА, вице-президент Ассоциации фониатров и фонопедагогов, член Президиума Российской общественной академии голоса, доктор педагогических наук и профессор.Качества голоса индивидуальны и воспринимаются разными людьми по-разному. «Хорошим» голосам обычно дают такие характеристики: приятные, спокойные, теплые, мелодичные. «Плохими» принято называть плаксивые, гнусавые, резкие и монотонные голоса. Голос зачастую играет ключевую роль – при устройстве на работу, во время важных выступлений, на свиданиях и встречах. Высокий и звонкий голос принято ассоциировать с юностью, низкий – с опытностью, респектабельностью и возрастом.Голос новорожденного ребенка до пубертатного периода у мальчиков и девочек практически идентичен по высоте звучания. С наступлением полового созревания мужской голос резко меняется и становится более низким. И наоборот после 90 лет голос у женщин понижается, а мужчин становится более высоким., — рассказала Ольга ОРЛОВА.Помимо прочего, голос — это социальный фактор. Женщина, которая стремится выйти замуж, будет всегда говорить высоким голосом, чтобы привлечь к себе внимание потенциального партнера. А как только она создает семью, голос ее понижается. А женщины, работающие в мужском коллективе, непроизвольно начинают говорить постоянно в более низкой тональности - чтобы быть понятыми и добиться желаемого эффекта., – поделилась Ольга ОРЛОВА.Основные жалобы, которые отмечают профессионалы голоса: сухость в горле, болезненное першение, утомляемость, осиплость. Существует большое количество причин, которые приводят к проблемам с голосом: перенапряжение голосовых складок, условия труда, стрессы, ОРВИ, постоянное переохлаждение и курение.В этом году Россия в девятый раз отметит День голоса профильными мероприятиями, которые традиционно организовывает ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России». 13 апреля все желающие смогут посетить симпозиум «Голос – здоровье, искусство, карьера, успех». Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Vw2RCZyj6f4BqjO0zvLC2qczxaB88SY4RuEfSnwVqFX24w/viewform Ключевые слова: ЛОР



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