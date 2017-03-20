Biogen и Roche лицензируют экспериментальные препараты Bristol-Myers Squibb Компания Bristol-Myers Squibb намерена передать Biogen и Roche права на два экспериментальных препарата. Суммарный объем первоначальных платежей составит 470 млн долларов, информирует



По условиям достигнутого соглашения, Bristol-Myers Squibb получит от Biogen первоначальный платеж в размере 300 млн долларов за права на BMS-986168 – препарат, разработанный для терапии прогрессирующего супрануклеарного паралича - редкого спорадического дегенеративного заболевания ЦНС.



Roche заплатит Bristol-Myers Squibb 170 млн долларов за BMS-986089 – экспериментальное средство для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.



В Reuters отметили, что руководство Bristol-Myers Squibb решилось на продажу прав на экспериментальные ЛС из-за давления акционера-активиста Карла Айкана (Carl Icahn), выкупившего в феврале этого года долю в компании и рассматривающего Bristol-Myers Squibb как возможный объект поглощения.



Ключевые слова: Biogen, Roche Компания Bristol-Myers Squibb намерена передать Biogen и Roche права на два экспериментальных препарата. Суммарный объем первоначальных платежей составит 470 млн долларов, информирует Reuters По условиям достигнутого соглашения, Bristol-Myers Squibb получит от Biogen первоначальный платеж в размере 300 млн долларов за права на BMS-986168 – препарат, разработанный для терапии прогрессирующего супрануклеарного паралича - редкого спорадического дегенеративного заболевания ЦНС.Roche заплатит Bristol-Myers Squibb 170 млн долларов за BMS-986089 – экспериментальное средство для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.В Reuters отметили, что руководство Bristol-Myers Squibb решилось на продажу прав на экспериментальные ЛС из-за давления акционера-активиста Карла Айкана (Carl Icahn), выкупившего в феврале этого года долю в компании и рассматривающего Bristol-Myers Squibb как возможный объект поглощения.Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb









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Biogen и Roche лицензируют экспериментальные препараты Bristol-Myers Squibb Компания Bristol-Myers Squibb намерена передать Biogen и Roche права на два экспериментальных препарата для лечения прогрессирующего супрануклеарного паралича и мышечной дистрофии Дюшенна. Сумма первоначальных взносов составит 470 млн долларов.

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