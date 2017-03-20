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 Главная / Новости медицины и фармации

14.04.2017 14:02

Biogen и Roche лицензируют экспериментальные препараты Bristol-Myers Squibb

Компания Bristol-Myers Squibb намерена передать Biogen и Roche права на два экспериментальных препарата. Суммарный объем первоначальных платежей составит 470 млн долларов, информирует Reuters.

По условиям достигнутого соглашения, Bristol-Myers Squibb получит от Biogen первоначальный платеж в размере 300 млн долларов за права на BMS-986168 – препарат, разработанный для терапии прогрессирующего супрануклеарного паралича - редкого спорадического дегенеративного заболевания ЦНС.

Roche заплатит Bristol-Myers Squibb 170 млн долларов за BMS-986089 – экспериментальное средство для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.

В Reuters отметили, что руководство Bristol-Myers Squibb решилось на продажу прав на экспериментальные ЛС из-за давления акционера-активиста Карла Айкана (Carl Icahn), выкупившего в феврале этого года долю в компании и рассматривающего Bristol-Myers Squibb как возможный объект поглощения.

Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb, Biogen, Roche


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