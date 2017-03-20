Эксперты «Нативы» оценили объем российского рынка препаратов для лечения респираторных заболеваний

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Главная / Новости медицины и фармации
14.04.2017 13:06
Эксперты «Нативы» оценили объем российского рынка препаратов для лечения респираторных заболеванийБолее 14 миллиардов рублей составит объем рынка российских пульмонологических лекарственных средств в 2017 году. Такой прогноз сделала Наталья Хоробрых, директор по регистрации и регуляторным отношениям фармацевтической компании «Натива», во время деловой программы VIII Форума Регионов России «Здравоохранение», который открылся 11 апреля в Москве.
Основными игроками в данном сегменте рынка в РФ на сегодняшний день являются иностранные компании: «АстраЗенека»(увеличила долю рынка с 32,2 до 38,8 %), «ГлаксоСмитКляйн» (с 14 до 14,2 %), «Берингер Ингельхайм» (доля рынка сократилась с 35,3 до 29,6 %) и другие иностранные производители, потерявшие за год суммарно 1 процент рынка (с 18,4 до 17,4 процента).
Компания «Натива» занимает ведущие позиции среди российских компаний по производству препаратов для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Всего за год – с 2015 по 2016 – компания увеличила свою долю на российском рынке с 1 до 2,3 процента.
Ключевые слова: пульмонология, Натива
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