Эксперты «Нативы» оценили объем российского рынка препаратов для лечения респираторных заболеваний Более 14 миллиардов рублей составит объем рынка российских пульмонологических лекарственных средств в 2017 году. Такой прогноз сделала Наталья Хоробрых, директор по регистрации и регуляторным отношениям фармацевтической компании «Натива», во время деловой программы VIII Форума Регионов России «Здравоохранение», который открылся 11 апреля в Москве.



Основными игроками в данном сегменте рынка в РФ на сегодняшний день являются иностранные компании: «АстраЗенека»(увеличила долю рынка с 32,2 до 38,8 %), «ГлаксоСмитКляйн» (с 14 до 14,2 %), «Берингер Ингельхайм» (доля рынка сократилась с 35,3 до 29,6 %) и другие иностранные производители, потерявшие за год суммарно 1 процент рынка (с 18,4 до 17,4 процента).



Компания «Натива» занимает ведущие позиции среди российских компаний по производству препаратов для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Всего за год – с 2015 по 2016 – компания увеличила свою долю на российском рынке с 1 до 2,3 процента.



Ключевые слова: Натива Более 14 миллиардов рублей составит объем рынка российских пульмонологических лекарственных средств в 2017 году. Такой прогноз сделала Наталья Хоробрых, директор по регистрации и регуляторным отношениям фармацевтической компании «Натива», во время деловой программы VIII Форума Регионов России «Здравоохранение», который открылся 11 апреля в Москве.Основными игроками в данном сегменте рынка в РФ на сегодняшний день являются иностранные компании: «АстраЗенека»(увеличила долю рынка с 32,2 до 38,8 %), «ГлаксоСмитКляйн» (с 14 до 14,2 %), «Берингер Ингельхайм» (доля рынка сократилась с 35,3 до 29,6 %) и другие иностранные производители, потерявшие за год суммарно 1 процент рынка (с 18,4 до 17,4 процента).Компания «Натива» занимает ведущие позиции среди российских компаний по производству препаратов для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Всего за год – с 2015 по 2016 – компания увеличила свою долю на российском рынке с 1 до 2,3 процента.Ключевые слова: пульмонология









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