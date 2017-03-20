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 Главная / Новости медицины и фармации

14.04.2017 12:53

FDA нашла нарушения на производстве фармсубстанций Teva в Китае

В ходе инспекционной проверки, прошедшей в сентябре 2016 года, комиссия Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обнаружила несоблюдение стандартов GMP на китайском заводе по производству активных фармацевтических субстанций Teva. Об этом сообщает The Pharma Letter.

В письме американского регулятора говорится, что несоответствие стандартам были зафиксированы в системе контроля производства, а также в процессе пробоотбора и анализа. Компании Teva уже приступила к реализации мер по исправлению сложившейся ситуации.

В прошлом году у FDA также возникли вопросы к соблюдению норм качества при производстве ЛС на заводе Teva в Венгрии. Тогда инспекторы остались недовольны работой лаборатории предприятия и программами мониторинга.

Ключевые слова: GMP, Teva, FDA


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