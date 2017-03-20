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 Главная / Новости медицины и фармации

14.04.2017 11:09

«Р-Фарм» может купить 26% оптового поставщика ЛС «Русмедком»

Российская компания «Р-Фарм» получила разрешение ФАС на приобретение 26% петербургского АО «Русская медицинская компания», которая занимается оптовой торговлей лекарственными препаратами. Обе компании являются лидерами рынка госзаказа в Крыму, пишет РБК.

По мнению аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, сумма сделки по приобретению доли в «Русмедкоме» может составить около 150-200 млн рублей. Он отметил, что полную стоимость петербургской компании можно оценить в диапазоне от 500 до 800 млн рублей. Однако директор по аналитике RNC Pharma Павел Расщупкин оценивает сделку в 50-70 млн рублей без учета стоимости товара на складах «Русмедкома».

«Русмедком» занимает второе место в списке победителей тендеров на госзакупку лекарств в Крыму. Объем контрактов «Русмедкома» в 4 квартале 2015 — 3 квартале 2016 года составил 391 млн рублей (7,7% — крымского рынка госзакупок лекарств). «Р-Фарм» за тот же период заработала 380 млн рублей (7,5%) и заняла третье место в списке.

«Данная сделка, как минимум упрочит позиции «Р-Фарм» в Крыму и на рынке госзаказа. Обе компании входят в топ-5 поставщиков Крыма в госсегменте. Подобные сделки происходят в случае реализации каких-либо совместных проектов», — считает Расщупкин.

Ключевые слова: Р-Фарм, Русская медицинская компания


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