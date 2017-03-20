«Нанолек» наращивает производственные мощности На заводе биофармацевтической компании «Нанолек» в Кировской области запущены две дополнительные линии по производству твердых лекарственных форм, тем самым производственные мощности увеличены более чем в 2 раза. Об этом говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



На одной из новых линий будет выпускаться препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках программы по локализации производства иностранных медикаментов, а на второй – антиретровирусные средства для терапии ВИЧ-инфекции. Проектные мощности первой линии составляют до 3 миллиардов таблеток в год.



Объем дополнительных инвестиций компании в оборудование и инженерию составил более 7 млн евро.



Ключевые слова: На заводе биофармацевтической компании «Нанолек» в Кировской области запущены две дополнительные линии по производству твердых лекарственных форм, тем самым производственные мощности увеличены более чем в 2 раза. Об этом говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.На одной из новых линий будет выпускаться препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках программы по локализации производства иностранных медикаментов, а на второй – антиретровирусные средства для терапии ВИЧ-инфекции. Проектные мощности первой линии составляют до 3 миллиардов таблеток в год.Объем дополнительных инвестиций компании в оборудование и инженерию составил более 7 млн евро.Ключевые слова: Нанолек









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«Нанолек» наращивает производственные мощности На заводе биофармацевтической компании «Нанолек» в Кировской области запущены две дополнительные линии по производству твердых лекарственных форм, тем самым производственные мощности увеличены более чем в 2 раза.

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