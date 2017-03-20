«Нанолек» наращивает производственные мощности

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Главная / Новости медицины и фармации
13.04.2017 17:21
«Нанолек» наращивает производственные мощностиНа заводе биофармацевтической компании «Нанолек» в Кировской области запущены две дополнительные линии по производству твердых лекарственных форм, тем самым производственные мощности увеличены более чем в 2 раза. Об этом говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
На одной из новых линий будет выпускаться препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках программы по локализации производства иностранных медикаментов, а на второй – антиретровирусные средства для терапии ВИЧ-инфекции. Проектные мощности первой линии составляют до 3 миллиардов таблеток в год.
Объем дополнительных инвестиций компании в оборудование и инженерию составил более 7 млн евро.
Ключевые слова: Нанолек
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