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 Главная / Новости медицины и фармации

13.04.2017 16:18

Финансирование фармпромышленности увеличено на 16,1 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Подписанным документом увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы увеличен на 16,1 млрд рублей (с 92,2 млрд рублей до 108,3 млрд рублей).

Подписанным постановлением параметры финансирования государственной программы приведены в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

«Действие нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации о такой корректировке в 2015 и 2016 годах было приостановлено (государственные программы в эти годы в части приведения в соответствие с бюджетом не корректировались)», - отмечают в правительстве.

Кроме того, из госпрограммы была исключена подпрограмма «Совершенствование государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий».

Ключевые слова: Правительство РФ, финансирование


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