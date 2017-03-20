Apple разрабатывает бесконтактный глюкометр Компания Apple наняла команду биомедицинских инженеров для создания сенсора, способного неинвазивно отслеживать уровень глюкозы в крови пациента. Работа ведется в условиях строжайшей секретности,



О создании бесконтактного глюкометра, способного облегчить жизнь миллионам пациентов с сахарным диабетом, задумывался еще основатель Apple Стив Джобс. На сегодняшний день все попытки ученых в данной области заканчивались неудачей. Однако сотрудникам компании Apple, видимо, удалось продвинуться довольно далеко: уже были наняты специалисты по проведению клинических исследований и эксперты по регистрации медицинских изделий.



По задумке Джобса, сенсорный глюкометр должен быть носимым устройстом, схожим по функционалу с iWatch, и отслеживать основные жизненные показатели (в том числе уровень кислорода и глюкоза в крови). В случае успеха инновационный глюкометр принесет компании Apple миллиарды долларов, прогнозируют аналитики.



Ключевые слова: диабет, бесконтактный глюкометр Компания Apple наняла команду биомедицинских инженеров для создания сенсора, способного неинвазивно отслеживать уровень глюкозы в крови пациента. Работа ведется в условиях строжайшей секретности, передает телеканал CNBC О создании бесконтактного глюкометра, способного облегчить жизнь миллионам пациентов с сахарным диабетом, задумывался еще основатель Apple Стив Джобс. На сегодняшний день все попытки ученых в данной области заканчивались неудачей. Однако сотрудникам компании Apple, видимо, удалось продвинуться довольно далеко: уже были наняты специалисты по проведению клинических исследований и эксперты по регистрации медицинских изделий.По задумке Джобса, сенсорный глюкометр должен быть носимым устройстом, схожим по функционалу с iWatch, и отслеживать основные жизненные показатели (в том числе уровень кислорода и глюкоза в крови). В случае успеха инновационный глюкометр принесет компании Apple миллиарды долларов, прогнозируют аналитики.Ключевые слова: Apple









Последние новости



Apple разрабатывает бесконтактный глюкометр По задумке компании Apple, сенсорный глюкометр должен быть носимым устройстом, схожим по функционалу с iWatch, и отслеживать основные жизненные показатели (в том числе уровень кислорода и глюкоза в крови).

Аспирин оказался бесполезен в терапии болезни периферических сосудов Риск летального исхода в течение 6 лет среди принимавших аспирин пациентов составил 7,7%, а в контрольной группе этот показатель равнялся 8,5%. Авторы работы, опубликованной в PLOS One, подчеркивают, что указанные различия статистически незначимы.

ФАС вернет в аптеки дешевые лекарства Федеральная антимонопольная служба разрабатывает систему расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены.

Дженерики вытесняют оригинальные ЛС с российского фармрынка Прошлый год ознаменовался потерей лидирующих позиций и снижением розничных продаж оригинальных лекарственных препаратов, при этом было отмечено активное развитие нишевых брендированных дженериков.