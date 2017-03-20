Аспирин оказался бесполезен в терапии болезни периферических сосудов

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Главная / Новости медицины и фармации
13.04.2017 13:03
Аспирин оказался бесполезен в терапии болезни периферических сосудовПрименение аспирина не приносит пользы при лечении болезни периферических сосудов. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в PLOS One, проанализировавшие данные более 6,5 тыс. пациентов.
В обосновании своего исследования ученые отметили, что аспирин рассматривается современным медицинским сообществом как основа терапии сердечно-сосудистых заболеваний, до настоящего времени не было убедительных данных о его эффективности или неэффективности против болезни периферических сосудов.
Чтобы прояснить данный вопрос авторы работы провели мета-анализ 11 клинических плацебо контролируемых исследований применения плацебо в терапии болезни периферических сосудов. Оказалось, что риск летального исхода в течение 6 лет среди принимавших аспирин пациентов составил 7,7%, а в контрольной группе этот показатель равнялся 8,5%. Частота инсульта в группе аспирина была 3,2%, а в группе плацебо – 4%, аналогично частота инфаркта была 3,4% и 5,5%, соответственно.
Ученые подчеркивают, что указанные различия статистически незначимы, поэтому можно заключить, что аспирин не оказывает позитивного воздействия на состояние пациентов с болезнью периферических сосудов. По словам авторов работы, необходимо проведение масштабных рандомизированных клинических исследований по оценке эффективности и безопасности применения аспирина по данному назначению.
Ключевые слова: болезнь периферических сосудов, аспирин
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