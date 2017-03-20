Главная / Новости медицины и фармации В Москве прошла VIII практическая конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» Более 130 экспертов собрались на VIII практической конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов», которая прошла 10 апреля 2017 г. в Москве в Согласие Hall. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Sova Digital, Battersea power marketing, РОССТ и mobile cat.



Практическую панель «Новые тренды в продвижении на фармрынке» модератор Герман Иноземцев, «Фармацевтический вестник», открыл словами о том, что на конференции не будет никакой теории и слушателей ждет только практика. Олег Фельдман, Ipsos Healthcare, в начале своего доклада отметил: «Новые времена - новые смыслы. Новая реальность для фармы.» Сейчас нет связи между состоянием здоровья населения и её экономическими показателями.



Нет баланса между затратами и эффективностью. «Чем же могут управлять маркетологи сегодня?» - спросил Олег. И ответил: «Жизненным циклом продукта, брендингом, оптимизацией издержек». Ольга Глазкова, Alfa Wassermann Russia and CIS, подняла вопрос, нужно ли маркетологу в фарме медицинское образование и какие плюсы оно дает. Ольга подчеркнула, что маркетологу очень важно уметь определять последовательность действий: что нужно делать срочно, а что можно отложить. Также Ольга проанализировала, где лучше работать маркетологу: в большой или маленькой компании, и разобрала плюсы и минусы крупных и компаний среднего звена. По мнению Ольга компании среднего размера являют собой гармонию бизнеса и человеческого отношения, т.к. дают возможность максимально научиться. В завершении своего доклада Ольга дала совет, как правильно подготовить презентацию: коротко и ясно, использовать схемы вместо слов, определить какие будут финансовые потоки. «Никогда нельзя забывать про оптимизм: есть трудности, но мы знаем, как с ними бороться,» - заключила Ольга. Елена Бачинская, UCB, рассмотрела глобальные тренды в здравоохранении и отметила, что пациентоориентированный подход улучшает бизнес-результаты. Елена поделилась со слушателями инструментами, позволяющие трансформировать информацию в клиническую практику. Максим Горошков, Sova Digital, считает, что врачи – отличный инструмент продвижения рецептурных препаратов. Максим привел статистику, согласно которой 74% врачей используют интернет по рабочих вопросам, а урологи используют интернет чаще, чем любые другие врачи. На данный момент существует целый ряд порталов, где легко можно найти врачей. Согласно последним данным врачи заходят в социальные сети далеко не каждый месяц, это стоит учитывать при подготовке рекламной кампании. Но при этом врачи активно используют интернет: от часа до 6 часов в день. В заключение своего доклада Максим сделал вывод: врачи любят яркие и интересные проекты, но при этом врачу важна польза от вашего продукта.



После завершения практической панели открылась мастерская маркетинга в фарме. Евгения Ламина, «НоваМедика», и Артем Жаворонков, «НоваМедика», провели мастер-класс «Тайны и возможности P&L: все, что вы хотели знать об этом, но боялись спросить». Евгения и Артем рассмотрели стадии появления нового продукта: исследования и разработка (от 2 до 10 млрд стоит разработка 1 молекулы), производство (этапы, на которых компания только несет траты) и коммерциализация (стадия, на которой все затраты должны вернуться). Также Евгения и Артем рассмотрели схему продвижения препаратов и уточнили, что при разработке маркетинговой стратегии нужно помнить: доходы и расходы меняются не равномерно и период нужно рассматривать не год или два, а 5 лет.



Игорь Климанов, «ПрофитМед», и Евгений Гордеев, BREFFI, на мастер-классе «Контент-маркетинг – «король» продвижения в мультиканальной маркетинговой системе» подняли вопрос развития коммуникаций на фармрынке. «Сейчас конкуренция между контентами», – подчеркнули спикеры. Как успеть повлиять на врача на 5 минут визита? Только высокое качество контента и грамотные методы его донесения позволят пробиться через информационный шум. Игорь Климанов подробно рассмотрел стратегию контент-маркетинга: контент-аудит, контент-маркетинговый анализ, постановка целей контент-маркетинга, создание контент-плана. Евгений Гордеев рассказал, что врачу можно предложить множество различных вариантов работы с информацией о препаратах в зависимости то того, как удобней самому врачу.



В своем мастер-классе «Психология продавца когда планы кажутся труднодостижимыми» Сергей Белобородов, Sentiss Rus, провел градацию целей при постановке задач маркетинговой компании: исчислимые, неисчислимые, условно-исчислимые. Также по отношению к работе всех сотрудников разделил на тех, кто присутствует на работе согласно трудовому кодексу, но не стремится достигать каких-либо результатов, и тех, кто заинтересован в результате. Согласно классификации, представленной Сергеем, все работники делятся на «победоголиков» (тех, на ком держится весь рабочий процесс), людей, которые находятся в зоне комфорта и пришли не побеждать, а участвовать, и «сачков» (людей, которые на работе находятся вне зоны дискомфорта). Сергей призвал внимательно следить за балансом сил в коллективе, чтобы достигать поставленных целей.



Татьяна Стародубцева, Battersea Power Marketing RUS, в практической панели «А кому сейчас легко? Секреты развития брендов в условиях недостатка бюджета» обратила внимание слушателей на то, что врач не будет тратить своё время на то, чтобы перевести сложный медицинский язык со множеством терминов на язык простой и доступный пациентам, поэтому информацию о препарате нужно преподносить максимально просто. Также подача зависит от того сегмента, где работает врач: в коммерческой или государственной клинике. На примере из собственной практики Татьяна проанализировала промо-материалы на планшете и протестировала мобильные приложения для врачей по пациентам.



В своем докладе «Сложности при оценке госпитального рынка» Александр Рудин, «Верофарм», напомнил, что дистрибьютор не только логист, а бизнес-партнёр для администратора здравоохранения, который влияет на выбор ТН и формирования документации. Александр привел основные источники цифр рынка: базы данных о продажах, базы данных о торгах, собственных данные о загрузках и открытые источники (вести с полей, слухи и т.д.).



На мастер-классе Владислава Утенина, «Эффективные технологии управления», «Тонкости профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями» не было свободных мест! Владислав в самом начале мастер-класса призвал работать с тем, что имеешь: конкретный работодатель, сотрудники, препараты.



Также делегаты узнали об особенностях коммуникации: законе 7 +/- 1, когда работник может одновременно вести не более 7 проектов/заданий; о том, что одновременно запоминаются только 3 ключевых сообщения и о классических МЕМах (психических вирусах, которые работают в бессознательной области и живут в голове сами по себе). Владислав призвал помнить о том, что только 30% информации остается в голове после первоначального преподнесения, и быть внимательными с мутацией ключевого сообщения, которая может привести в необратимым последствиям.



Дмитрий Орехов, Гильдия Маркетологов, рассмотрел теорему эффективности продвижения лекарственных средств в условиях роста цены на телерекламу. Дмитрий разобрал схему принятия решения при покупке и рассказал о мероприятиях по оптимизации маркетинга. При хорошем знании своей торговой марки можно правильно разместить логотип таким образом, что он будет заметен и на упаковке, и в инструкции.



Екатерина Сычёва, РА РОССТ, и Андрей Черкашов, РА РОССТ, в докладе «Символьная дифференциация в продвижении фармбрендов» рассмотрели задачи символов в рекламе фармацевтических препаратов: выгодно показать преимущества или создать образ препарата-лидера; сложное показать просто; показать проблему без физиологии; уникально дифференцировать бренд в высококонкурентном мире; уйти от рекламных штампов. В заключение сессии Екатерина и Андрей привели в пример несколько реальных кейсов из практики.



Дмитрий Щуров, Pfizer в России, в мастер-классе «Эпоха Digital marketing: ожидания, реальность, сложности и пути их преодоления» отметил, что появляется все больше каналов информации и роль медицинских представителей должна бы падать, однако это не так, представитель управляет потоком информации и регулирует информацию, которая попадает к врачу. Замены медицинскому представителю на данный момент нет, поэтому очень важно через представителя предложить врачу тот контент, который ему интересен. На примере Pfizer Дмитрий разобрал схему персонализации и возможности настраиваемого на конкретного специалиста контента.



Мария Русинова, Компания Буарон, Наталья Павлова, Johnson & Johnson, и Елена Кольцова, НАНОЛЕК, приняли участие в вечернем дискуссионном клубе «Что делает фармотрасль для укрепления своей репутации среди населения?» Спикеры рассказали о программах благотворительности и волонтерских программах, которые проходят в их компаниях. Наталья Павлова подчеркнула, что внутрикорпоративные программы все больше входят в повседневную жизнь сотрудников.



Елена Кольцова убеждена, что о таких инициативах можно и нужно говорить больше, чтобы увеличить вовлеченность населения. «Программы социальной ответственности являются инструментом лояльности и дополнительной мотивацией для сотрудников», - заключила Мария Русинова.



После завершения деловой программы были подведены итоги конкурса на лучший телевизионный ролик ОТС-препарата. Почетное 1 место заняла компания «Космофарм» с роликом о препарате «Глицин D3». 2 место у ФармФирмы «Сотекс» и ролика «Амелотекс». А 3 место досталось компании «Сэлвим» с рекламой препарата «Галавит». Все призеры получили подарки от компании infor-media Russia и спонсоров мероприятия.



Ключевые слова: Более 130 экспертов собрались на, которая прошла 10 апреля 2017 г. в Москве в Согласие Hall. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Sova Digital, Battersea power marketing, РОССТ и mobile cat.Практическую панель «Новые тренды в продвижении на фармрынке» модератор, «Фармацевтический вестник», открыл словами о том, что на конференции не будет никакой теории и слушателей ждет только практика., Ipsos Healthcare, в начале своего доклада отметил: «Новые времена - новые смыслы. Новая реальность для фармы.» Сейчас нет связи между состоянием здоровья населения и её экономическими показателями.Нет баланса между затратами и эффективностью. «Чем же могут управлять маркетологи сегодня?» - спросил Олег. И ответил: «Жизненным циклом продукта, брендингом, оптимизацией издержек»., Alfa Wassermann Russia and CIS, подняла вопрос, нужно ли маркетологу в фарме медицинское образование и какие плюсы оно дает. Ольга подчеркнула, что маркетологу очень важно уметь определять последовательность действий: что нужно делать срочно, а что можно отложить. Также Ольга проанализировала, где лучше работать маркетологу: в большой или маленькой компании, и разобрала плюсы и минусы крупных и компаний среднего звена. По мнению Ольга компании среднего размера являют собой гармонию бизнеса и человеческого отношения, т.к. дают возможность максимально научиться. В завершении своего доклада Ольга дала совет, как правильно подготовить презентацию: коротко и ясно, использовать схемы вместо слов, определить какие будут финансовые потоки. «Никогда нельзя забывать про оптимизм: есть трудности, но мы знаем, как с ними бороться,» - заключила Ольга., UCB, рассмотрела глобальные тренды в здравоохранении и отметила, что пациентоориентированный подход улучшает бизнес-результаты. Елена поделилась со слушателями инструментами, позволяющие трансформировать информацию в клиническую практику., Sova Digital, считает, что врачи – отличный инструмент продвижения рецептурных препаратов. Максим привел статистику, согласно которой 74% врачей используют интернет по рабочих вопросам, а урологи используют интернет чаще, чем любые другие врачи. На данный момент существует целый ряд порталов, где легко можно найти врачей. Согласно последним данным врачи заходят в социальные сети далеко не каждый месяц, это стоит учитывать при подготовке рекламной кампании. Но при этом врачи активно используют интернет: от часа до 6 часов в день. В заключение своего доклада Максим сделал вывод: врачи любят яркие и интересные проекты, но при этом врачу важна польза от вашего продукта.После завершения практической панели открылась мастерская маркетинга в фарме., «НоваМедика», и, «НоваМедика», провели мастер-класс «Тайны и возможности P&L: все, что вы хотели знать об этом, но боялись спросить». Евгения и Артем рассмотрели стадии появления нового продукта: исследования и разработка (от 2 до 10 млрд стоит разработка 1 молекулы), производство (этапы, на которых компания только несет траты) и коммерциализация (стадия, на которой все затраты должны вернуться). Также Евгения и Артем рассмотрели схему продвижения препаратов и уточнили, что при разработке маркетинговой стратегии нужно помнить: доходы и расходы меняются не равномерно и период нужно рассматривать не год или два, а 5 лет., «ПрофитМед», и, BREFFI, на мастер-классе «Контент-маркетинг – «король» продвижения в мультиканальной маркетинговой системе» подняли вопрос развития коммуникаций на фармрынке. «Сейчас конкуренция между контентами», – подчеркнули спикеры. Как успеть повлиять на врача на 5 минут визита? Только высокое качество контента и грамотные методы его донесения позволят пробиться через информационный шум. Игорь Климанов подробно рассмотрел стратегию контент-маркетинга: контент-аудит, контент-маркетинговый анализ, постановка целей контент-маркетинга, создание контент-плана. Евгений Гордеев рассказал, что врачу можно предложить множество различных вариантов работы с информацией о препаратах в зависимости то того, как удобней самому врачу.В своем мастер-классе «Психология продавца когда планы кажутся труднодостижимыми», Sentiss Rus, провел градацию целей при постановке задач маркетинговой компании: исчислимые, неисчислимые, условно-исчислимые. Также по отношению к работе всех сотрудников разделил на тех, кто присутствует на работе согласно трудовому кодексу, но не стремится достигать каких-либо результатов, и тех, кто заинтересован в результате. Согласно классификации, представленной Сергеем, все работники делятся на «победоголиков» (тех, на ком держится весь рабочий процесс), людей, которые находятся в зоне комфорта и пришли не побеждать, а участвовать, и «сачков» (людей, которые на работе находятся вне зоны дискомфорта). Сергей призвал внимательно следить за балансом сил в коллективе, чтобы достигать поставленных целей., Battersea Power Marketing RUS, в практической панели «А кому сейчас легко? Секреты развития брендов в условиях недостатка бюджета» обратила внимание слушателей на то, что врач не будет тратить своё время на то, чтобы перевести сложный медицинский язык со множеством терминов на язык простой и доступный пациентам, поэтому информацию о препарате нужно преподносить максимально просто. Также подача зависит от того сегмента, где работает врач: в коммерческой или государственной клинике. На примере из собственной практики Татьяна проанализировала промо-материалы на планшете и протестировала мобильные приложения для врачей по пациентам.В своем докладе «Сложности при оценке госпитального рынка», «Верофарм», напомнил, что дистрибьютор не только логист, а бизнес-партнёр для администратора здравоохранения, который влияет на выбор ТН и формирования документации. Александр привел основные источники цифр рынка: базы данных о продажах, базы данных о торгах, собственных данные о загрузках и открытые источники (вести с полей, слухи и т.д.).На мастер-классе, «Эффективные технологии управления», «Тонкости профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями» не было свободных мест! Владислав в самом начале мастер-класса призвал работать с тем, что имеешь: конкретный работодатель, сотрудники, препараты.Также делегаты узнали об особенностях коммуникации: законе 7 +/- 1, когда работник может одновременно вести не более 7 проектов/заданий; о том, что одновременно запоминаются только 3 ключевых сообщения и о классических МЕМах (психических вирусах, которые работают в бессознательной области и живут в голове сами по себе). Владислав призвал помнить о том, что только 30% информации остается в голове после первоначального преподнесения, и быть внимательными с мутацией ключевого сообщения, которая может привести в необратимым последствиям., Гильдия Маркетологов, рассмотрел теорему эффективности продвижения лекарственных средств в условиях роста цены на телерекламу. Дмитрий разобрал схему принятия решения при покупке и рассказал о мероприятиях по оптимизации маркетинга. При хорошем знании своей торговой марки можно правильно разместить логотип таким образом, что он будет заметен и на упаковке, и в инструкции., РА РОССТ, и, РА РОССТ, в докладе «Символьная дифференциация в продвижении фармбрендов» рассмотрели задачи символов в рекламе фармацевтических препаратов: выгодно показать преимущества или создать образ препарата-лидера; сложное показать просто; показать проблему без физиологии; уникально дифференцировать бренд в высококонкурентном мире; уйти от рекламных штампов. В заключение сессии Екатерина и Андрей привели в пример несколько реальных кейсов из практики., Pfizer в России, в мастер-классе «Эпоха Digital marketing: ожидания, реальность, сложности и пути их преодоления» отметил, что появляется все больше каналов информации и роль медицинских представителей должна бы падать, однако это не так, представитель управляет потоком информации и регулирует информацию, которая попадает к врачу. Замены медицинскому представителю на данный момент нет, поэтому очень важно через представителя предложить врачу тот контент, который ему интересен. На примере Pfizer Дмитрий разобрал схему персонализации и возможности настраиваемого на конкретного специалиста контента., Компания Буарон,, Johnson & Johnson, и, НАНОЛЕК, приняли участие в вечернем дискуссионном клубе «Что делает фармотрасль для укрепления своей репутации среди населения?» Спикеры рассказали о программах благотворительности и волонтерских программах, которые проходят в их компаниях. Наталья Павлова подчеркнула, что внутрикорпоративные программы все больше входят в повседневную жизнь сотрудников.Елена Кольцова убеждена, что о таких инициативах можно и нужно говорить больше, чтобы увеличить вовлеченность населения. «Программы социальной ответственности являются инструментом лояльности и дополнительной мотивацией для сотрудников», - заключила Мария Русинова.После завершения деловой программы были подведены итоги конкурса на лучший телевизионный ролик ОТС-препарата. Почетное 1 место заняла компания «Космофарм» с роликом о препарате «Глицин D3». 2 место у ФармФирмы «Сотекс» и ролика «Амелотекс». А 3 место досталось компании «Сэлвим» с рекламой препарата «Галавит». Все призеры получили подарки от компании infor-media Russia и спонсоров мероприятия.Ключевые слова: пост-релиз



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