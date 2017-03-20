ФАС вернет в аптеки дешевые лекарства

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Главная / Новости медицины и фармации
13.04.2017 11:07
ФАС вернет в аптеки дешевые лекарстваФедеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает систему расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены, что может стимулировать аптеки к возвращению в продажу недорогих лекарств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материал издания «Ведомости».
Сейчас отпускная цена на лекарственные препараты складывается из зарегистрированной в Минздраве по согласованию с ФАС стоимости и региональной надбавки, которая устанавливается в процентах для каждой из трех ценовых групп: до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, от 500 рублей и выше.
По словам начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ведомства Дарьи Старых, что из-за процентной надбавки аптеки сейчас не заинтересованы в реализации дешевых лекарств, а разрабатываемые ФАС меры нацелены на их возвращение в систему.
Ключевые слова: ФАС, аптека
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