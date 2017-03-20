ФАС вернет в аптеки дешевые лекарства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает систему расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены, что может стимулировать аптеки к возвращению в продажу недорогих лекарств. Об этом пишет



Сейчас отпускная цена на лекарственные препараты складывается из зарегистрированной в Минздраве по согласованию с ФАС стоимости и региональной надбавки, которая устанавливается в процентах для каждой из трех ценовых групп: до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, от 500 рублей и выше.



По словам начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ведомства Дарьи Старых, что из-за процентной надбавки аптеки сейчас не заинтересованы в реализации дешевых лекарств, а разрабатываемые ФАС меры нацелены на их возвращение в систему.



Ключевые слова: аптека Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает систему расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены, что может стимулировать аптеки к возвращению в продажу недорогих лекарств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материал издания «Ведомости».Сейчас отпускная цена на лекарственные препараты складывается из зарегистрированной в Минздраве по согласованию с ФАС стоимости и региональной надбавки, которая устанавливается в процентах для каждой из трех ценовых групп: до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, от 500 рублей и выше.По словам начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ведомства Дарьи Старых, что из-за процентной надбавки аптеки сейчас не заинтересованы в реализации дешевых лекарств, а разрабатываемые ФАС меры нацелены на их возвращение в систему.Ключевые слова: ФАС









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ФАС вернет в аптеки дешевые лекарства Федеральная антимонопольная служба разрабатывает систему расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства в рублях, а не в процентах от цены.

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