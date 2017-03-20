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 Главная / Новости медицины и фармации

12.04.2017 18:30

Дженерики вытесняют оригинальные ЛС с российского фармрынка

Длительный тренд снижения темпов роста рынка, начавшийся с острой фазы кризиса, прекратился только в 4 квартале 2016 года. Прошлый год ознаменовался потерей лидирующих позиций и снижением розничных продаж оригинальных лекарственных препаратов, при этом было отмечено активное развитие нишевых брендированных дженериков, рассказал генеральный директор IMS Health Россия и СНГ Николай Демидов на мероприятии, организованном компанией Bosnalijek.

В качестве примера вытеснения оригинальных препаратов дженериков была приведена динамика натуральных продаж оригинального антибиотика нифуроксазида и его дженерика. Так, с 2014 года доля продаж оригинального нифуроксазида (в упаковках) упала с 8,8% до 2,8% в 2016 году, основной спрос (91,2% в 2014-м и 97,2% в 2016-м) приходится на дженерики. Аналогично выглядит ситуация с продажами лоперамида (противодиарейное средство) – спрос на оригинальный ЛС за два года упал с 9,3% до 6,9%.

В условиях растущего спроса на недорогие препараты производители дженериков укрепляют свои позиции на российском фармрынке: только компания Bosnalijek по итогам 2016 года показала рост продаж на 24% (в упаковках), в денежном выражении рост продаж производителя составил 29%.

Ключевые слова: дженерики, российский фармрынок, Bosnalijek


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Дженерики вытесняют оригинальные ЛС с российского фармрынка

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