Дженерики вытесняют оригинальные ЛС с российского фармрынка Длительный тренд снижения темпов роста рынка, начавшийся с острой фазы кризиса, прекратился только в 4 квартале 2016 года. Прошлый год ознаменовался потерей лидирующих позиций и снижением розничных продаж оригинальных лекарственных препаратов, при этом было отмечено активное развитие нишевых брендированных дженериков, рассказал генеральный директор IMS Health Россия и СНГ Николай Демидов на мероприятии, организованном компанией Bosnalijek.



В качестве примера вытеснения оригинальных препаратов дженериков была приведена динамика натуральных продаж оригинального антибиотика нифуроксазида и его дженерика. Так, с 2014 года доля продаж оригинального нифуроксазида (в упаковках) упала с 8,8% до 2,8% в 2016 году, основной спрос (91,2% в 2014-м и 97,2% в 2016-м) приходится на дженерики. Аналогично выглядит ситуация с продажами лоперамида (противодиарейное средство) – спрос на оригинальный ЛС за два года упал с 9,3% до 6,9%.



В условиях растущего спроса на недорогие препараты производители дженериков укрепляют свои позиции на российском фармрынке: только компания Bosnalijek по итогам 2016 года показала рост продаж на 24% (в упаковках), в денежном выражении рост продаж производителя составил 29%.



Ключевые слова: российский фармрынок, Bosnalijek Длительный тренд снижения темпов роста рынка, начавшийся с острой фазы кризиса, прекратился только в 4 квартале 2016 года. Прошлый год ознаменовался потерей лидирующих позиций и снижением розничных продаж оригинальных лекарственных препаратов, при этом было отмечено активное развитие нишевых брендированных дженериков, рассказал генеральный директор IMS Health Россия и СНГ Николай Демидов на мероприятии, организованном компанией Bosnalijek.В качестве примера вытеснения оригинальных препаратов дженериков была приведена динамика натуральных продаж оригинального антибиотика нифуроксазида и его дженерика. Так, с 2014 года доля продаж оригинального нифуроксазида (в упаковках) упала с 8,8% до 2,8% в 2016 году, основной спрос (91,2% в 2014-м и 97,2% в 2016-м) приходится на дженерики. Аналогично выглядит ситуация с продажами лоперамида (противодиарейное средство) – спрос на оригинальный ЛС за два года упал с 9,3% до 6,9%.В условиях растущего спроса на недорогие препараты производители дженериков укрепляют свои позиции на российском фармрынке: только компания Bosnalijek по итогам 2016 года показала рост продаж на 24% (в упаковках), в денежном выражении рост продаж производителя составил 29%.Ключевые слова: дженерики









Последние новости



Дженерики вытесняют оригинальные ЛС с российского фармрынка Прошлый год ознаменовался потерей лидирующих позиций и снижением розничных продаж оригинальных лекарственных препаратов, при этом было отмечено активное развитие нишевых брендированных дженериков.

FDA выразила недовольство уровнем контроля качества на заводе Mylan в Индии По итогам инспекции на завод компании Mylan в индийском Нашике американские регуляторы заявили о неспособности предприятия обеспечить точность и достоверность данных, предоставляемых в поддержку безопасности, эффективности и качества выпускаемых ЛС.

ФАС собирает данные по объемам продажи дешевых лекарств Сбор данных проводится в рамках проработки вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам ЛС из перечня ЖНВЛП.

За 6 лет ожидаемая продолжительность жизни москвичей выросла на три года По итогам 2016 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет, составив 77,1 года. В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни оценивается в 72 года.